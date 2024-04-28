إسرائيل تقف على قدم ونصف بانتظار رد حماس

تقف اسرائيل بأكملها على قدم ونصف، بانتظار رد حركة حماس على المقترحات الخاصة بصفقة التبادل، غداً الإثنين.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية: “يصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة”.

في سياق متصل، أكد مصدر فلسطيني مطلع على مجريات المفاوضات (فضل عدم الكشف عن هويته)، لوكالة “الأناضول“، أن وفد من حماس برئاسة الحية سيصل غدا الاثنين للقاهرة، ليسلم رد الحركة بشأن مقترح الهدنة في غزة، دون مزيد من التفاصيل.

حماس تسلمت رد إسرائيل

والسبت أعلنت حركة حماس، في بيان تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/ نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)”.

وجاء تسلم حماس للرد الإسرائيلي غداة زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، حاملا “مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”. حسبما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب موقع “والا” العبري، زار وفد من الاستخبارات المصرية إسرائيل، الجمعة، وأجرى لقاءات مع الوفد الإسرائيلي المفاوض قبل أن يغادر بعد ذلك بساعات عائدا إلى القاهرة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى