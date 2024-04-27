نجوى فؤاد تصارع الموت وتبكي .. الراقصة التي رفضت الزواج من كيسنجر: “أتألم بشدة” (شاهد)

يتصدر اسم الراقصة المصرية الشهيرة نجوى فؤاد محركات بحث جوجل، بعد انتشار خبر انهيار وضعها الصحي والذي استدعى نقلها للمستشفى الذي خرجت منه، الجمعة، لإكمال العلاج في المنزل وسط أحاديث عن أن وضعها بات ميؤسا منه.

نجوى فؤاد (85 عاما) حاول قسم الفن بموقع “القاهرة 24″، التواصل معها لمعرفة طبيعة حالتها الصحية، لكنها لم تقو على الحديث وطالبت جمهورها بتكثيف الدعاء لها مؤكدة أنها “تتألم بشدة”.

مبقتش قادرة أتكلم.. أول تعليق من نجوى فؤاد بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة pic.twitter.com/zno31r5ofA — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) April 27, 2024

وكان واضحا أثناء رفضها الحديث انهيار وضعها الصحي، كما ظهر صوت بكائها قبل إنهاء المكالمة.

الحالة الصحية لنجوى فؤاد

ولا يعرف بالضبط حاليا طبيعة الوضع الصحي لنجوى فؤاد، ولكن عدم قدرتها حتى على الكلام، ووصفها لطبيعة الألم الذي تعاني منه “أتألم بشدة” يدل على وصولها لمرحلة خطيرة وصفها البعض بأنها باتت (تصارع الموت)، خاصة مع تقدمها الكبير بالسن وتمكن أمراض الشيخوخة منها.

وكانت نجوى فؤاد صرحت سابقا بأن لديها مشاكل كبيرة بالعمود الفقري، تتسبب لها بألآم لا تحتمل، وأنها خضعت لعملية جراحية وأثرت على حركتها بالكلية حيث باتت غير قادرة حتى على المشي، وإن تحركت فبمساعدة عكاز وكرسي متحرك.

رفضت الزواج من هنري كيسنجر

وتعد قصة نجوى فؤاد التي ولدت في الإسكندرية عام 1939، مع وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر من أبرز قصص نجوم الوسط الفني مع الساسة.

هنري كيسنجر وقع في حب نجوى فؤاد منذ النظرة الأولى، حتى أنه طلب الزواج منها، وجاء إلى مصر مرارا وتكرارا منذ بداية حرب 73 لأجل هذا الهدف الذي لم يكتمل.

ثعلب السياسة الأمريكية سحر بالراقصة المصرية، من المرة الأولى، خلال زيارته لمصر بعد حرب 1973، لدرجة أنه فتن بها وكتب عنها في مذكراته، ووصفها بأنها أجمل شيء رآه على الإطلاق في القاهرة.

وتتبع كيسنجر أماكن عمل نجوى طيلة زياراته لمصر، لمشاهدتها وهي ترقص في كل مرة، على الرغم من زواجها حينها من مدير أحد الفنادق التي كانت تعمل بها.

وكانت نجوى تحدثت في عدة لقاءات إعلامية عن أول لقاء بينهما، قائلة: “لقيت الصالة فاضية خالص، ووقتها افتكرت إن مفيش حجوزات، لكن عرفت إن فيه وفد من الخارجية جاي، وبعدها شوفت كيسنجر اللي مكنتش أعرفه أصلا لأني مليش في السياسية، وطلب دعوتي للعشاء”.

لماذا رفضت نجوى فؤاد طلب كيسنجر؟

ورفضت الراقصة المصرية دعوة كيسنجر إذ اشترطت حضور زوجها، وعقب مدة قصيرة، أرسل وزير الخارجية الأمريكي الراحل رسالة وطلبًا لها مع مرافقه بأنه يرغب في الزواج منها، لكنها رفضت: “رفضت طبعا لأني وقتها كنت متزوجة”.

عام ونصف من الطلب الذي رفضته الفنانة، انتهى بمفاجأة، بعدما حضر كيسنجر مرة أخرى، لترافقه حينها فتاة تشبهها وقالت نجوى عن ذلك:”كانت شبهي واسمها نانسي وعرفت إنها زوجته، وبعد ما خلصت استعراضي باركت لهم”.