مفتي عمان يدعمها بقوة .. هل تنتقل عدوى “تمرد طلاب أمريكا” للجامعات العربية دعما لغزة؟

أثنى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، السبت، على انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية، استنكارا للإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.

وأعرب مفتي السلطنة عن أمله بأن تعم هذه المظاهرات جميع الجامعات “حتى تقف دول الاستكبار عن مساندة الظلم والظالمين والوقوف مع الاحتلال” -في إشارة إلى بعض الدول العربية والخليجية التي تهرول للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب رغم كل جرائمه بحق ذوي القربى.

نحيي انتفاضـ.ـة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبـ.ـادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتـ.ـلال في قطاع غـ.ـزة، ونرجو أن تعم جميع الجامعات.

وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـ.ـل. pic.twitter.com/iDuyLZEDzG — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 27, 2024

يأتي ذلك في وقت اتسع فيه نطاق التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة في جامعات أمريكية، في أعقاب القمع الذي مورس ضد الطلاب المعتصمين في جامعات كولومبيا الأمريكية.

رسالة للمطبعين الذين يؤثرون سياسة الانبطاح

وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- إن هذه الانتفاضة “هي بمثابة عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح لهذا الأمر الواقع ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل.”

ومضى الخليلي قائلا:”على الله نتكل في أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.”

وأعرب مفتي سلطنة عمان في مناسبات كثيرة عن تضامنه فلسطين وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967. كما أنه يرفض التطبيع مع إسرائيل ويعتبره خيانة للأمة والشرع.

وعلى غرار القضية الأم للعرب حديثاً، فلسطين، فقد أبدى الشيخ الخليلي تضامنه مع الثورات العربية والحركات التجديدية في العالم الإسلامي. وكان من المؤسسين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيسه لفترة.