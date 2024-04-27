الرئيسية » الهدهد » لماذا تصدر الداعية المصري وليد إسماعيل التريند وما علاقة الشيعة وحرب غزة؟

لماذا تصدر الداعية المصري وليد إسماعيل التريند وما علاقة الشيعة وحرب غزة؟

بقلم
وليد إسماعيل الدافع

اعتاد الداعية المصري المعروف وليد إسماعيل، الظهور الدائم على شاشات الفضائيات، للدفاع عن الصحابة وآل البيت، فى مواجهة المد الشيعي على حد تعبيره.

وخلال الأيام الماضية تصدر اسم الشيخ وليد إسماعيل التريند بعد أن قال في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” تويتر سابقاً- إن الزواج من الشيعة حرام، وأضاف “يجب أن نرجع إلى ديننا الحنيف ويعلم الجميع كفر هؤلاء.”

وفي تغريدة لاحقة تساءل “وليد إسماعيل”:”لماذا يغضب الشيعة عندما نكفرهم ولماذا دوما الشيعي يأتي ويسألنا هل نحن مسلمون أم لا ؟”.

وتابع :”الواثق في دينه لا يستجدي من أحد الإسلام ! لذلك الله وضع في قلوبهم الريب الدائم حتى يسلموا ! أما نحن فلا نغضب إن كفرونا ونفتخر ونقول نعم نحن كفار بدينكم”.

وليد إسماعيل ومعارك مع الشيعة

وبعد أن تحول اسمه إلى تريند علق قائلاً :” شكرا. للشيعة على الترند محاولات فاشلة للنيل مني”.

وأضاف مؤكدا على فتواه السابقة:”نعم زواج المسلمة من الشيعي حرام الزواج من الشيعة حرام”.

وأثارت تصريحات الداعية المصري، مدعي المقاومة من أذناب ايران متسائلين لماذا تتكلم عن الشيعة وقت الحرب؟ فأجاب الشيخ :”من يسمع هذا الكلام يظن أن الشيعة أوقفوا القول بتحريف القرآن والشرك وسب الصحابة وأمهات المؤمنين من أجل الحرب؟”

وتابع:”بل هم استغلوا الحرب وفلسطين لنشر المزيد من هذه القاذورات.. قنوات اليوتيوب والتيك وغيرهم شاهدة على ذلك.. أنا لا أنخدع بالمظلومات فالعبوا غيرها!”

فتوى بن باز

وبحسب فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز لا ينبغي أن يتزوج من الشيعة؛ لأن الشيعة فيهم من يعبد عليًا، ويستغيث بأهل البيت، ويشرك بهم، ويدعوهم من غير الله، فهذا شرك أكبر، ولاسيما الشيعة الموجودة الآن، والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت.

من هو الشيخ وليد اسماعيل؟

ووليد إسماعيل محمد إسماعيل (1975-)، داعية إسلامي مصري، ومحاور تلفزيوني وعضو ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت.

ولد ونشأ في محافظة الإسكندرية من عام (1975). بدأ مشواره الدعوي بعد تخرجه من معهد إعداد الدعاة وأصبح شخصية تلفزيونية ومقدم برامج حوارية.

وليد إسماعيل
وليد إسماعيل

واشتهر الشيخ وليد إسماعيل بأسلوبه الحواري ونقاشاته المتخصصة في نشر الروايات الخاصة عن الصحابة و آل البيت في كتب أهل السنة والجماعة. وأصبح فيما بعد المتحدث باسم ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت، واستضيف في العديد من البرامج في القنوات التلفزيونية العربية.

قد يعجبك أيضاً

حادث سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيطون

بعد “بن غفير” .. وزير إسرائيلي تعرض لحادث مماثل وسيارته انقلبت وإصابة خطيرة لوالده (فيديو)

وليد إسماعيل الدافع

لماذا تصدر الداعية المصري وليد إسماعيل التريند وما علاقة الشيعة وحرب غزة؟

نجوى فؤاد تصارع الموت

نجوى فؤاد تصارع الموت وتبكي .. الراقصة التي رفضت الزواج من كيسنجر: “أتألم بشدة” (شاهد)

انفجار عين ماء في منزل مواطن عماني

في وسط الصالة.. ظاهرة حيرت العمانيين لانفجار عين ماء داخل منزل عقب المنخفض الجوي (فيديو)

عائلة حليمة بولند يتبرؤون منها

بيان لعائلة حليمة بولند يحدث ضجة في الكويت .. ماذا جاء فيه؟ (شاهد)

باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر صام رمضان سراً .. كيف أرشدته حرب غزة للإسلام؟ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior