لماذا تصدر الداعية المصري وليد إسماعيل التريند وما علاقة الشيعة وحرب غزة؟

اعتاد الداعية المصري المعروف وليد إسماعيل، الظهور الدائم على شاشات الفضائيات، للدفاع عن الصحابة وآل البيت، فى مواجهة المد الشيعي على حد تعبيره.

وخلال الأيام الماضية تصدر اسم الشيخ وليد إسماعيل التريند بعد أن قال في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” تويتر سابقاً- إن الزواج من الشيعة حرام، وأضاف “يجب أن نرجع إلى ديننا الحنيف ويعلم الجميع كفر هؤلاء.”

الزواج من الشيعة حرام حرام حرام حرام حرام

يجب ان نرجع إلى ديننا الحنيف ويعلم الجميع كفر هؤلاء #الزواج_من_الشيعة_حرام — وليد إسماعيل ( الدافع ) (@waleed_1_975) April 27, 2024

وفي تغريدة لاحقة تساءل “وليد إسماعيل”:”لماذا يغضب الشيعة عندما نكفرهم ولماذا دوما الشيعي يأتي ويسألنا هل نحن مسلمون أم لا ؟”.

وتابع :”الواثق في دينه لا يستجدي من أحد الإسلام ! لذلك الله وضع في قلوبهم الريب الدائم حتى يسلموا ! أما نحن فلا نغضب إن كفرونا ونفتخر ونقول نعم نحن كفار بدينكم”.

لماذا يغضب الشيعة عندما نكفرهم ولماذا دوما الشيعي يأتي ويسألنا هل نحن مسلمون أم لا ؟

الواثق في دينه لا يستجدي من أحد الإسلام !

لذلك الله وضع في قلوبهم الريب الدائم حتى يسلموا !

أما نحن فلا نغضب إن كفرونا ونفتخر ونقول نعم نحن كفار بدينكم ! — وليد إسماعيل ( الدافع ) (@waleed_1_975) April 27, 2024

وليد إسماعيل ومعارك مع الشيعة

وبعد أن تحول اسمه إلى تريند علق قائلاً :” شكرا. للشيعة على الترند محاولات فاشلة للنيل مني”.

وأضاف مؤكدا على فتواه السابقة:”نعم زواج المسلمة من الشيعي حرام الزواج من الشيعة حرام”.

شكرا. للشيعة على الترند !!

محاولات فاشلة للنيل مني

نعم زواج المسلمة من الشيعي حرام #الزواج_من_الشيعة_حرام pic.twitter.com/2TI4Qhegm7 — وليد إسماعيل ( الدافع ) (@waleed_1_975) April 27, 2024

وأثارت تصريحات الداعية المصري، مدعي المقاومة من أذناب ايران متسائلين لماذا تتكلم عن الشيعة وقت الحرب؟ فأجاب الشيخ :”من يسمع هذا الكلام يظن أن الشيعة أوقفوا القول بتحريف القرآن والشرك وسب الصحابة وأمهات المؤمنين من أجل الحرب؟”

وتابع:”بل هم استغلوا الحرب وفلسطين لنشر المزيد من هذه القاذورات.. قنوات اليوتيوب والتيك وغيرهم شاهدة على ذلك.. أنا لا أنخدع بالمظلومات فالعبوا غيرها!”

فتوى بن باز

وبحسب فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز لا ينبغي أن يتزوج من الشيعة؛ لأن الشيعة فيهم من يعبد عليًا، ويستغيث بأهل البيت، ويشرك بهم، ويدعوهم من غير الله، فهذا شرك أكبر، ولاسيما الشيعة الموجودة الآن، والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت.

من هو الشيخ وليد اسماعيل؟

ووليد إسماعيل محمد إسماعيل (1975-)، داعية إسلامي مصري، ومحاور تلفزيوني وعضو ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت.

ولد ونشأ في محافظة الإسكندرية من عام (1975). بدأ مشواره الدعوي بعد تخرجه من معهد إعداد الدعاة وأصبح شخصية تلفزيونية ومقدم برامج حوارية.

واشتهر الشيخ وليد إسماعيل بأسلوبه الحواري ونقاشاته المتخصصة في نشر الروايات الخاصة عن الصحابة و آل البيت في كتب أهل السنة والجماعة. وأصبح فيما بعد المتحدث باسم ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت، واستضيف في العديد من البرامج في القنوات التلفزيونية العربية.