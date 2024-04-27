فيفي عبده تبيع فستان رقصت فيه بـ100 ألف دولار! (شاهد)

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عن بيع جلبابها الأبيض الذي ارتدته في مسرحية “حزمني يا”، بـ100 ألف دولار، وذلك خلال مزاد علني أقيم أخيرا.

وفي بادرة إنسانية كشفت فيفي أنها تبرعت بأموال بيع جلبابها لمركز راشد لأصحاب الهمم.

وشاركت فيفي في الحفل الذي أُقيم بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المركز.

وحرص عدد من النجوم في الوطن العربي على حضور احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات.

في سياقٍ آخر، صرحت فيفي عبده قبل فترة أنّ الرقص ليس حراماً، زاعمةً أنّها محجبة بأخلاقها، وأنها اعتمرت 37 مرة وأدّت فريضة الحج 5 مرات. كما قالت

وأضافت الراقصة: “أنا مطمئنة جدًا، وأشعر أنني سأقابل ربنا وأنا مرتاحة”.