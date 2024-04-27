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في وسط الصالة.. ظاهرة حيرت العمانيين لانفجار عين ماء داخل منزل عقب المنخفض الجوي (فيديو)

بقلم
انفجار عين ماء في منزل مواطن عماني

في ظاهرة جيولوجية غريبة وغير مألوفة تفاجأ مواطن عماني يدعى “خليفة بن جعروف النهدي” من سكان منطقة “سيح الشخابيط” بولاية إبراء، بانفجار عين ماء ساخنة في الطابق الأرضي من منزله.

وجاء ذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة إثر منخفض المطير الذي أدى إلى جريان جارف لأودية الولاية.

انفجار عين ماء داخل منزل مواطن عماني 

وعلى الرغم من أن المسكن لا يقع على حافة وادٍ أو أي شعاب كبيرة وهو في منطقة شبه جبلية صخرية، فإن المواطن العماني تفاجأ بخروج الماء من تحت “السيراميك” في وسط الصالة الأرضية زاد بمرور الأيام.

على الرغم من أن السنوات الماضية كانت تهطل الأمطار وتجري الأودية والشعاب المحيطة بالمنطقة ولم تظهر أي علامات لهذه المياه.

ونقلت صحيفة “عمان” عن النهدي قوله إن المنزل تم بناؤه حسب المواصفات والخرائط المعتمدة من قبل البلدية والجهات الأخرى، موضحا أنه لم تظهر أية علامات عن وجود مياه خلال الحفر أو آثار بئر أو ساقية فلج قديمة.

حيث كانت هناك زيارة للمختصين بالبلدية قبل الشروع في البناء، وقد تم الحفر للأساس على عمق متر ونصف المتر تقريبا. والغريب في الأمر “أن هناك منازل أخرى حولي لم تظهر بها أية مياه إلا بمنزلي فقط.”

منخفض جوي جديد

وعلى صعيد الطقس في سلطنة عمان أوضحت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، استمرار تأثر أجواء المحافظات الشمالية من سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي (العزم).

وأكد المختصون في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة على وجود مؤشرات أولية بتأثر أجواء سلطنة عمان، بأخدود من منخفض جوي ابتداء من يوم الخميس القادم، يستمر لعدة أيام.

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