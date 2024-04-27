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جريمة بشعة في العراق .. زوج وزوجته يقتلان طفلتيهما ويعترفان بالسبب الصادم! (شاهد)

بقلم
جريمة قتل طفلتين شقيقتين في نينوى في العراق

هزت جريمة قتل بشعة العراق، بعدما أقدم زوج وزوجته وابنهما على قتل طفلتيهما في منطقة برطلة بمحافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها الرسميّ في فيسبوك إنّ فريق العمل الجنائي كشف الجريمة التي وقعت في مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال اقل من ٢٤ ساعة من البدء بالتحقيق، وتوصل الى الجناة الذين ارتكبوا الجريمة البشعة، وتبين ان الفاعلين هم الاب والام بمساعدة الابن.

جريمة قتل بشعة في العراق

وبجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بحادث قتل طفلتين شقيقتين، تبيّن أن الأولى تبلغ من العمر ٧ سنوات والثانية ٣ سنوات.

وذكرت الداخلية العراقية في بيانها أنه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا.

وجاء باعترافاتهم ان سبب اقدامهم على الجريمة هو مشاكل عائلية بسبب إدمان الاب والام على تناول الخمر والمشروبات الكحولية.

على إثر ذلك تم تمديد توقيف المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

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