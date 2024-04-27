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توقعات عالم الزلازل الهولندي المرعبة تتحقق.. ماذا حدث في تايوان؟

بقلم
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

وطن – أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، حالة واسعة من الجدل مجددا، بعد صادفت توقعاته عن حدوث زلزال قوي في تايوان.

البداية كانت مع إعادة هوغربيتس نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها “SSGEOS”، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر.

ويشير هذا التحديث، إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل.

وعلق هوغربيتس على الصورة في صفحته على منصة “إكس” قائلا: “حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ”.

وأضاف: “الذروة القمرية العالية يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم”.

زلزال في تايوان

وبالفعل، ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

ووقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/ السبت قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

زلزال تايوان
زلزال بقوّة 6.1 درجة يضرب تايوان

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 بالتوقيت المحلي، وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

كما سجلت بعد منتصف ليل الجمعة السبت، 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

توقعات عالم الزلازل الهولندي المرعبة تتحقق.. ماذا حدث في تايوان؟

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