توقعات عالم الزلازل الهولندي المرعبة تتحقق.. ماذا حدث في تايوان؟

وطن – أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، حالة واسعة من الجدل مجددا، بعد صادفت توقعاته عن حدوث زلزال قوي في تايوان.

البداية كانت مع إعادة هوغربيتس نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها “SSGEOS”، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر.

ويشير هذا التحديث، إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل.

وعلق هوغربيتس على الصورة في صفحته على منصة “إكس” قائلا: “حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ”.

وأضاف: “الذروة القمرية العالية يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم”.

وبالفعل، ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

Multiple strong earthquakes struck Taiwan overnight, starting with a magnitude 6.1 tremor just after 2 a.m. off Hualien on the east coast. It was followed by a 5.8 magnitude quake around half an hour later.

pic.twitter.com/sq28sA5mud

— Dr. Suhail (@suhaichemistry) April 27, 2024