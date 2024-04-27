تنشرها ابنته لأول مرة.. شاهد ما جاء بمذكرات صدام حسين الخاصة التي كتبها داخل المعتقل

لأول مرة تخرج مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الخاصة داخل السجن وقبل إعدامه عام 2006، للنور بعد مرور نحو 18 عاما على وفاته.

ونشرت رغد صدام حسين، جزءاً من تلك المذكرات الخاصة بوالدها عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس). لافتة إلى أنها ستنشر بقيتها تباعا.

مذكرات صدام حسين التي يسرد فيها التفاصيل الكاملة للأيام التي قضاها في المعتقل الأمريكي بالعراق وحتى إعدامه، لفتت ابنته رغد إلى أنها كانت تعد لنشرها كاملة في كتاب، لكن دور النشر وصلها محاذير بشأن هذا الأمر.

مذكرات صدام حسين تنشرها ابنته على أجزاء

ونشرت ابنة صدام حسين 40 صورة قالت إنها تمثل “جزء بسيطا جدا” من مذكرات والدها الرئيس الراحل في الأسر.

وبحسب هذه الصور يروي صدام حسين في مذكراته جانبا من وضعه الصحي وقتها والأمراض التي كان يعاني منها.

وسرد تفاصيل كثيرة عن طريقة تعامل الجنود والضباط الأمريكيين معه في السجن، وروتينه اليومي في الطعام والشراب والخروج لمساحة التريض.

وعلقت رغد صدام حسين بقولها:”كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا إنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله، واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي.”

كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا إنني وعدتك أن يكون #العراق بخير بإذن الله، واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها "محاذير من… pic.twitter.com/aCBVSs66wo — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 27, 2024

وأرجعت سبب ذلك: “لأن دور النشر لديها محاذير من نشرها وسيكون اليوم مهم للكثير من محبيك وحتى غيرهم.”

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل:”إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، اثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق. لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي.”

كما حَوَتْ مذكرات صدام حسين بحسب ما رصدت (وطن) عبر الصور المرفقة لها بتغريدة ابنته رغد، أبياتاً شعرية خاصة يصف فيها الرئيس العراقي الراحل وضعه ووضع البلاد أيام الغزو الأمريكي.

وشملت المذكرات أيضا وصف صدام حسين لبعض معارك المقاومة ضد الغزو الأمريكي، والتي كان يسمع صوتها أثناء تواجده بالساحة الخارجية للسجن ـ فترة المشي ـ المسموح بها.

وتحدث صدام كذلك عن عمليات نقله من السجن لقاعة المحكمة طيلة فترة محاكمته، والتي كانت تتم عبر السيارات وفجأة بدأ يذهب للمحكمة بالطائرة وهو ما جعله يفكر في السبب ويحلل الأمر.

صدام حسين: تعرضت لاعتداء عنيف أثناء اعتقالي

واستنتج صدام أن ذلك جاء لاحتياطات أمنية جراء اشتداد معارك المقاومة ضد الأمريكيين وخوفا من هجماتها.

كما كشف صدام حسين عن تعرضه للفتق بسبب الاعتداء الذي وقع عليه من قبل الأمريكيين في اليوم الأول لاعتقاله.

وكتب ما نصه وفق ما ورد في المذكرات:”عندما سألت الأطباء من أي شيء وسبب يحصل الفتق .. قال الطبيب الأمريكي من حمل ثقل أو إمساك يستوجب الضغط لطرد العضلات.”

وتابع:”ولكنني أخمن أنه ممكن أن يحصل من الشد على البطن، وقد تحملت بطني وبقية أنحاء جسمي شدا قويا نتيجة الضرب الذي قام به الغزاة ضدي في اليوم الأول لاعتقالي.”

ويشار إلى أنه بعد 3 سنوات من اعتقاله عام 2003 ومحاكمته من قبل الغزاة الأمريكيين، نفذ حكم بإعدام صدام حسين في يوم، 30 ديسمبر 2006، والذي وافق عيد الأضحى في هذا العام، وتسبب هذا الحدث وقتها بغضب واسع بين العرب وجدل كبير في ذات الوقت.