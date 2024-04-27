تفاصيل حادثة تسمم جماعي أرعبت السعوديين وأول تعليق من صاحب “المطعم الشهير”

وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد حادثة تسمم جماعي في أحد المطاعم الشهيرة في المملكة، مع اتخاذ قرار رسمي إزاء الواقعة.

وفي التفاصيل، كشفت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي.

وقالت أمانة منطقة الرياض، إنها تلقت بلاغا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.

بيان صحفي: حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان، #أمانة_منطقة_الرياض توضح ما تم تداوله عن حالات تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة 📍 pic.twitter.com/vQD3jhtAfc — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 26, 2024

وباشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.

كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة، وفق بيان للأمانة.

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وأوضحت الأمانة، أنها ما زالت تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان.

وأشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أي مستجدات تتطلب ذلك في حال وجودها.

تعليق صاحب المطعم

من جهته، علق نواف الفوزان مؤسس مطاعم هامبرغيني، على الواقعة بعد بيان أمانة الرياض.

وظهر نواف الفوزان، في مقطع فيديو قال خلاله: “وردنا اتصال من أمانة مدينة الرياض، عن وجود عدد من حالات التسمم، وجميع هذه الحالات تناولت وجبة من أحد فروعنا في الرياض”.

بعد صدور بيان وزارة الصحة حول إصابة 15 شخصاً بحالة تسمم غذائي نواف الفوزان، مؤسس مطاعم هامبرغيني : "طلبت منا الامانة اغلاق جميع فروعنا في مدينة الرياض وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى وتم إلغاء جميع طلبات منافذ البيع وتطبيقات التوصيل ، وحتى هذه اللحظة لم يتم الافصاح عن… pic.twitter.com/h9ETYoBgeu — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) April 26, 2024

وأضاف أن الأمانة طلبت إغلاق جميع الفروع، وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى، لعمل جميع الاختبارات والفحوصات لمعرفة المسبب الرئيسي للتسمم”.

وأكمل الفوزان:” لإيماننا الكبير بسلامة الغذاء، وجودة المنتجات، هي عنصر أساس في عملنا، بادرنا بالإغلاق المباشر، وإلغاء جميع الطلبات في منافذ البيع، وطلبات التوصيل”.

واستكمل:” حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن السبب، ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية، لأخذ كافة التدابير والاحترازات”.

وأشار إلى أنهم يعملون على أساس معايير الجودة وتطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة لصحة الغذاء.

وكانت القصة قد بدأت بالإعلان عن إصابة العشرات بحالات تسمم مصدرها أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض، وله عدد من الفروع الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي عبر “إكس“: “نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله”.

وأضاف: “التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.. كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية”.

وكان العبدالعالي قد قال في تدوينة سابقة: “نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة”.