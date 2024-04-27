باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر صام رمضان سراً .. كيف أرشدته حرب غزة للإسلام؟ (فيديو)

اعتنق مدرب فريق “مولودية الجزائر” الفرنسي “باتريس بوميل” الإسلام بسبب أحداث حرب غزة وثبات أهلها، وغير اسمه إلى أمير. وتم بث فيديو لحظة إعلان إسلامه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المدرب الفرنسي “بوميل” داخل أحد المساجد إلى جانب أحد الشيوخ وبدا مرتدياً الثوب الجزائري. ويسمع الشيخ وهو يقول إن معنا أحد الرعايا الفرنسيين الذي غير اسمه إلى أمير وذلك بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى.

بسبب أحداث #غزة وثبات أهلها.. مدرب فريق مولودية الجزائر الفرنسي باتريس بوميل يعتنق الإسلام pic.twitter.com/6SLtHRRvTz — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2024

تفاصيل إسلام مدرب “مولودية الجزائر” الفرنسي باتريس بوميل

وأضاف أن سبب إسلام أمير ـ المدرب باتريس بوميل ـ عجيب جداً وهي الأحداث الأخيرة في غزة وصار يسأل عن دين الله عز وجل والفضل –كما قال –يرجع للمرافق الخاص به “الذي كان يناقشه دائماً في هذه المسائل حتى أعلن إسلامه ولله الحمد والمنة”.

وأضاف الشيخ: “نفرح به أنه أصبح واحداً منا من المسلمين له ما لنا وعليه ما علينا ويسمع ترديد عبارة الله أكبر بين مرتادي المسجد، ثم يصافح الشيخ المدرب الفرنسي.

ووفق موقع tsa الفرنسي كسر بوميل في 15 أبريل/نيسان، صمته للتعبير عن رأيه بالمعلومات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتحوله إلى الإسلام. ولم ينكر ذلك لكنه أشار بشكل قاطع إلى أنه الوحيد المخول بالإعلان عن هذا النوع من الأمور علناً.

وأثار الخبر الكثير من التعليقات بين مشجعي مولودية الجزائر وأنصار الأندية الجزائرية الأخرى.

ويأتي إعلان إسلامه بعد أسابيع من تسرب معلومات عن إسلامه وصيامه شهر رمضان، لكن مدرب المولودية لم يؤكد الخبر، معتبرا الأمر يخصه وحده.

وأقيم حفل إشهار إسلامه بمسجد “بحي الحراش” بالضواحي الشرقية للجزائر العاصمة. وهناك نطق المدرب الفرنسي بالشهادة. وفي هذه المناسبة، ارتدى باتريس بوميل قميصاً أبيض اللون.

كيف أرشدته حرب غزة للإسلام؟

وبحسب الإمام، فقد أعجب باتريس بوميل بمقاومة وصبر سكان القطاع الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأصبح مهتماً بالإسلام.

وأوضح الإمام أن مرشده الجزائري شرح له بصبر كل شيء عن هذا الدين وانتهى به الأمر إلى إقناعه.

وفي كلمة له في المسجد، عبّر بوميل عن سعادته باعتناق الإسلام، مخاطبا المصلين بالقول: “السلام عليكم، أنا سعيد باقتسام هذه اللحظة معكم، وسعيد وفخور بأن أكون جزءا من الإسلام”.

وبدوره رحب نادي مولودية الجزائر بقرار مدربه في تغريدة على منصة إكس، جاء فيها: “الحمد لله، مرحبًا بك أمير بوميل في دين الحق، هكذا نطق مدربنا الفرنسي باتريس بوميل الشهادتين في المسجد معلنا إسلامه، ليختار له من الأسماء “أمير”، أبشر يا أمير بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك”.

من هو باتريس بوميل؟

وباتريس بوميل مواليد 24 أبريل 1978، مدرب كرة قدم فرنسي ولاعب سابق. عمل مع المدرب هيرفي رينارد مساعدا له خلال معظم مسيرته.

في عام 2010، كان مساعداً لرينارد في المنتخب الأنغولي. وفي عام 2011 كان أيضًا مساعداً لرينارد في اتحاد الجزائر. كان بوميل أيضًا مساعدا لرينارد في المنتخب الزامبي منذ 2011.