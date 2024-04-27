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“أنا مش ستّ شهوانية” .. ميار الببلاوي تنهار بعد اتهام شيخ أزهري لها بالزنا! (فيديو)

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ميار الببلاوي - الداعية الشيخ محمد أبو بكر

انهارت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، بعد اتهام الداعية الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف لها بالزنا.

وكان “أبو بكر” قال في تصريحات له: “مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة”.

وأضاف الداعية المصري أنه “إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة”.

ميار الببلاوي تنهار بعد اتهامها بالزنا

وقالت الببلاوي، خلال بث مباشر، إن “داعية شهيرا خاض في عرضها بسبب تصريحاتها الأخيرة في برنامج تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وقالت فيه إنها عادت لزوجها بعد الطلاق 11 مرة”.

وأضافت أنها “في حالة ذهول من الاتهام، خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقة المقارن والدكتوراة في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية”.

وكشفت الببلاوي أن “ابنها الأكبر قاطعها، وأن أعمامها اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث”.

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