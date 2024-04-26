ما هي ظاهرة “النينو” ومتى تنتهي؟.. قتلت العشرات وأثارت ذعر العالم مجددا

وطن – شغلت ظاهرة “النينو” خلال الأيام الماضية التي شهدت سقوط أمطار غزيرة على عدة دول وصات حد السيول وتسببت بسقوط عشرات القتلى، نشطاء مواقع التواصل الذين تسائلوا عن طبيعتها وأسباب حدوثها.

جدير بالذكر أن ظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي (ENSO) التي أثارت الذعر في العالم تحدث كل سنتين إلى سبع سنوات، وهي سلسلة من أحداث الاحترار والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء في المحيط الهادئ.

تأثيرات ظاهرة النينو وأسبابها

وأعلن عن وفاة 155 شخصا في تنزانيا بسبب الأمطار المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية والتي تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة.

وتزامن موسم الشتاء هذه السنة مع موجة من النينيو بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى مايو، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

رغم التراجع الذي طرأ أخيرا على حالة #النينو وهو وضع طبيعي نهاية الموسم إلا أنها ماتزال مستمرة +ENSO مع استمرار الطور الإيجابي أيضا في تذبذب المحيط الهندي IOD وغالبا ماتسبب هذه الظروف ضعف شديد في التيار النفاث المترتب عليه تعمق المنخفضات العلوية واستمرار فرص الأمطار بإذن الله pic.twitter.com/fWrQvsOvGQ — عبدالله العصيمي | Abdullah al osaimi (@mdar_aljadi) April 24, 2024

وتستمر النينو عادة لمدة 9 إلى 12 شهرًا ولكنها قد تدوم لعدة سنوات في كل مرة تحدث، وهي جزء الاحترار وتحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر بالقرب من أمريكا الجنوبية.

ويؤدي ذلك إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، ما يرفع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه.

وبحسب موقع “envirotech” بحثت دراسة محورية أخرى أجراها معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في كيفية تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على ديناميكيات التذبذب الجنوبي وتأثيره اللاحق على مناخ شرق آسيا.

وركز البحث على الأعاصير الشاذة في غرب شمال المحيط الهادئ (WNPAC)، وهو عنصر رئيسي في ربط أحداث التقلبات المناخية (تقلبات النينو) مع نتائج الطقس في شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.

تشير التوقعات إلى أنه على الرغم من استمرار بعض الشكوك، فإن التغيرات في اتساع ووتيرة ظاهرة النينو يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استمرار وقوة WNPAC، مما يؤثر على مستويات هطول الأمطار والرطوبة في المنطقة.

وتم التعرف على ظاهرة النينيو في الأصل من قبل الصيادين قبالة سواحل أميركا الجنوبية على أنها ظهور مياه دافئة بشكل غير عادي في المحيط الهادئ، تحدث بالقرب من بداية العام. النينيو تعني الولد الصغير أو طفل المسيح باللغة الإسبانية. تم استخدام هذا الاسم لأن الظاهرة غالبا ما تحدث بالتزامن مع أعياد الميلاد.

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ما هي النينيو؟

ينقل موقع مرصد مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء “ناسا” أن خلال ظاهرة النينيو تصبح المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ أكثر دفئا من المعتاد. ويرتبط هذا التغيير ارتباطا وثيقا بالغلاف الجوي وبالرياح التي تهب على المحيط الهادئ الشاسع.

تتعثر الرياح الشرقية التي تهب من الأميركيتين باتجاه آسيا ويمكن أن تتحول إلى غربية، هذا يقلل من ارتفاع مياه القاع إلى السطح من المياه الباردة. ما يؤدي إلى إغلاق أو عكس تيارات المحيط على طول خط الاستواء وعلى طول الساحل الغربي لأميركا الجنوبية والوسطى.

يستجيب دوران الهواء فوق المحيط الهادئ الاستوائي لهذا التوزيع الهائل لحرارة المحيط. تضعف أنظمة الضغط العالي القوية عادة في شرق المحيط الهادئ، وبالتالي تغير توازن الضغط الجوي عبر شرق ووسط وغرب المحيط الهادئ.

يؤدي ذلك إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه.

بسبب اتساع حوض المحيط الهادئ، الذي يغطي ثلث الكوكب، تنتقل هذه التغيرات في الرياح والرطوبة في جميع أنحاء العالم.

موجات جفاف تستمر شهورا

وتعد ظاهرة النينو واحدة من أهم الظواهر المنتجة للطقس على الأرض، إذ تؤدي ظروف المحيطات المتغيرة إلى تعطيل أنماط الطقس ومصائد الأسماك البحرية على طول السواحل الغربية للأميركتين. وغالبا ما تغرق المناطق الجافة في بيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة بالأمطار والثلوج.

وقد تنفجر الصحاري القاحلة بالزهور. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تشهد المناطق الأكثر رطوبة في الأمازون البرازيلي وشمال شرق الولايات المتحدة في موجات جفاف تستمر شهورا.

وتسببت ظاهرة النينو الأخيرة قبل سبع سنوات، في الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي أثر على عشرات الملايين من الناس في جنوب وشرق أفريقيا.

وعادة ما تبلغ ظاهرة النينو ذروتها بين نوفمبر ويناير، على الرغم من أنه يمكن رصد تراكمها قبل أشهر ويمكن أن تستغرق آثارها شهورا لتنتشر في جميع أنحاء العالم.