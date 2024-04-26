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قنبلة غضب في تونس بسبب كتاب جنسي للأطفال في معرض الكتاب.. ما القصة؟

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كتاب جنسي للأطفال في المعرض الدولي للكتاب في تونس

وطن – أثيرت ضجة في تونس، بعد عرض كتاب عن التربية الجنسية للأطفال، في حد أجنحة المعرض الدولي للكتاب في البلاد.

وأثار محتوى الكتاب غضبًا عارمًا بين التونسيين، باعتباره يروج للمثلية الجنسية، وذلك قبل أن تتحرك السلطات وتسحبه من المعرض، بعد أن قالت السلطات إنها عبرت عن إحراجها من المحتوى.

صندوق الأمم المتحدة للسكان يسحب الكتاب

من جانبه، قال مدير المعرض، محمد صالح القادري، إن كتاب الثقافة الجنسية سُحب من قبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أنتج هذه المادة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية.

وأضاف: “عبّرنا عن إحراجنا من محتوى هذه المنشورات، وكان ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان متفهمين، وسحبوها من جناحهم”.

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ماذا عن محتويات الكتاب؟

ويقدم كتيب “سين وجيم الجنسانية” إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المراهقون والأطفال حول الحياة الجنسية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية.

غضب عارم بين التونسيين

تسبب في ذلك في تفجير قنبلة غضب بين التونسيين الذين انتفضوا ضد الواقعة.

المثلية الجنسية في القانون التونسي

يُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات التونسي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

فيما تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وهذا التشريع، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لا يزال ساري المفعول منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1956، على الرغم من دعوات منظمات المجتمع المدني لإلغائه.

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كتاب جنسي للأطفال في المعرض الدولي للكتاب في تونس

قنبلة غضب في تونس بسبب كتاب جنسي للأطفال في معرض الكتاب.. ما القصة؟

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