قنبلة غضب في تونس بسبب كتاب جنسي للأطفال في معرض الكتاب.. ما القصة؟

وطن – أثيرت ضجة في تونس، بعد عرض كتاب عن التربية الجنسية للأطفال، في حد أجنحة المعرض الدولي للكتاب في البلاد.

وأثار محتوى الكتاب غضبًا عارمًا بين التونسيين، باعتباره يروج للمثلية الجنسية، وذلك قبل أن تتحرك السلطات وتسحبه من المعرض، بعد أن قالت السلطات إنها عبرت عن إحراجها من المحتوى.

صندوق الأمم المتحدة للسكان يسحب الكتاب

من جانبه، قال مدير المعرض، محمد صالح القادري، إن كتاب الثقافة الجنسية سُحب من قبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أنتج هذه المادة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية.

رغم سحبه.. كتيّب "سين وجيم الجنسانية كحق إنساني" يُشعل مواقع التواصل ويُربك القائمين على معرض #تونس الدولي للكتاب

التفاصيل: https://t.co/13yTfKECOx pic.twitter.com/7cWXm8MnTJ — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) April 25, 2024

وأضاف: “عبّرنا عن إحراجنا من محتوى هذه المنشورات، وكان ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان متفهمين، وسحبوها من جناحهم”.

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ماذا عن محتويات الكتاب؟

ويقدم كتيب “سين وجيم الجنسانية” إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المراهقون والأطفال حول الحياة الجنسية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية.

غضب عارم بين التونسيين

تسبب في ذلك في تفجير قنبلة غضب بين التونسيين الذين انتفضوا ضد الواقعة.

في #تونس وبرعاية الأمم المتحدة ووفق شريعتها الغراء.

كتيبات ومطويات توزع بالمجان في جناح الأمم المتحدة في #معرض_الكتاب.

الإباحية والمثلية والشذوذ والاختلاط والانفلات كلها عناوين مطروحة ومسموح بها لضرب القيم وتفكيك الأسرة وتحطيم الأجيال. pic.twitter.com/KpDaqaNIXE — كمال آل ربعي (@Alrebei_09) April 25, 2024

في عهد الخبيث قيس التعيس… معرض الكتاب يشجع الأطفال على المثلية… حاجة خطيرة….

شعب ساكت صم بكم عمي#تونس#انقلاب_تونس#يسقط_الانقلاب_في_تونس pic.twitter.com/2HNmHLjX8D — 🌟🌟 ✌️✌️نــايـڵــة🌼🌺🌷🌺 (@aappchina) April 25, 2024

نشر كتاب الثقافة الجنسية 💏 في معرض الكتاب 📚

باش تفهمو تونس قداش مخطرقة من اطراف خارجية لخراب عقول الشباب والمسوؤلن لا علم لهم😮 — لطفي الدعاسي (@1OFNBbhNSex5GUh) April 25, 2024

يقال أن هذه القاذورات الفكرية يريد البعض نشرها في تونس و عرضها و بيعها في معرض الكتاب …

يسلم قرايتكم يا طبيبة و دكتورة و سيدة انتي وياها و حسبي الله و نعم الوكيل فيكم. و لا زال أملي أن لا يتبعكم أحد من المجتمع الواعي فإن اتبعكم البعض فما هم إلا جهلاء القوم.

+++ pic.twitter.com/SNkjPRuCBw — رنا بن جماعة🇵🇸🇹🇳 7 أكتوبر (@rana_ben_jmea) April 24, 2024

المثلية الجنسية في القانون التونسي

يُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات التونسي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

فيما تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وهذا التشريع، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لا يزال ساري المفعول منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1956، على الرغم من دعوات منظمات المجتمع المدني لإلغائه.