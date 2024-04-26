خبر سيء لمستخدمي ويندوز 11!

ستبدأ Microsoft قريبًا في عرض الإعلانات عبر قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز Windows 11 مع تضمين التطبيقات “الموصى بها”، بحيث لن يتمكن المستخدمون من فتح متصفح الإنترنت الخاص بهم قبل مشاهدة الإعلانات.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب مستخدمو Windows عن غضبهم من قرار تضمين الإعلانات في نظام التشغيل الذي دفعوا بالفعل 119.99 جنيهًا إسترلينيًا (139 دولارًا) للوصول إليه.

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لإيقاف الإعلانات المزعجة من خلال تغيير بسيط في إعدادات جهازك.

يأتي هذا التغيير كجزء من التحديث KB5036980 الذي تم إصداره لنظام التشغيل Windows هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن التحديث اختياري حاليًا. إلا أنه سيتم طرحه قريبًا لجميع أجهزة Windows خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، إذا اخترت تثبيت التحديث الجديد أو استلامه عند طرحه، فيمكن تعطيل الإعلانات بسهولة.

للقيام بذلك، ما عليك سوى فتح “الإعدادات” من قائمة “ابدأ” والانتقال إلى قسم “التخصيص”.

حدد “ابدأ” وقم بتبديل الخيار “عرض توصيات للنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد”.

بمجرد إيقاف تشغيل هذا، سيتم تعطيل الإعلانات في القائمة المقترحة بشكل دائم.

وتقول مايكروسوفت إن الإعلانات تهدف إلى تمكين المستخدمين من العثور على “بعض التطبيقات الرائعة المتوفرة”.

وفي ملاحظات التحديث، كتبت الشركة: “سيعرض القسم الموصى به في قائمة “ابدأ” بعض تطبيقات متجر Microsoft”.

وأضافت: “تأتي هذه التطبيقات من مجموعة صغيرة من المطورين المنسقين.”وفق ترجمة وطن نقلاً عن dailymail البريطانيّة

ولكن ما قد يربك بعض المستخدمين هو أن الاعلانات ستظهر في قسم من قائمة “ابدأ” الذي كان يعرض سابقًا التطبيقات التي تم تنزيلها بالفعل – سواء تمت إضافتها مؤخرًا أو شائعة الاستخدام.

بالإضافة إلى إضافة الإعلانات، يتضمن هذا التحديث أيضًا بعض التغييرات على ميزات Windows الأخرى.

ستتلقى الأدوات الموجودة في شريط المهام وشاشة القفل تحديثًا لجعلها أكثر موثوقية والسماح لها بدعم “المزيد من العناصر المرئية” – على الرغم من عدم تقديم المزيد من التفاصيل حول ما يستلزمه ذلك.