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شاهد لحظة اغتيال البلوغر العراقية أم فهد .. لماذا سرق القاتل هاتفها؟! (فيديو)

بقلم
اغتيال البلوغر العراقية أم فهد

اغتال مسلح على دراجة نارية البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ”أم فهد” في منطقة شرق زيونة، بالعاصمة بغداد.

اغتيال البلوغر العراقية أم فهد

وقالت وزارة الداخلية العراقية في حسابها الرسميّ بفيسبوك، إنها شكّلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل “امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد”.

وجرى تداول صورة لشخص قال متداولوها إنها لمنفذ عملية اغتيال البلوغر العراقية “أم فهد”، غير أن الداخلية نفت ذلك، وقالت إنّ التحقيقات ما زالت مستمرة وفي بدايتها.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، القاتل وهو يترجل من دراجته النارية متوجهاً نحو الضحية، ويظهر وميض الإطلاقات النارية لحظة عملية الاغتيال.

البلوغر العراقية أم فهد قتيلة
البلوغر العراقية أم فهد قتيلة

ونفذ المسلح عملية الاغتيال بواسطة مسدس ناري عيار 9 ملم، مطلقاً النار على الضحية داخل سيارة من نوع كاديلاك. وفق مصدر أمني

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وأكد المصدر أن “القاتل لم ينسحب من موقع الحادث بسرعة، بل أقدم على سرقة هاتف الضحية أم فهد؛ ما يؤشر على أن الجهة المنفذة للعملية كانت تستهدف هاتف الضحية، وليست الضحية فحسب”.

أم فهد
أم فهد

كما تداول مغرّدون مقطع فيديو، قالوا إن شقيق “أم فهد” طلب فيه من القوات الأمنية الكشف عن قاتل شقيقته و”أخذ حقها”.

“أم فهد هي الصندوق الأسود بالعراق”

وأثارت جريمة الاغتيال جدلاً بين المغردين، حيث قال الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي عبر منصة إكس إنّ الاغتيال جاء “بعد تهديدات وخلافات متبادلة مع بلوغر أخرى، وشكوك بصلات بشكة الابتزاز التي يقودها ضباط في الداخلية والدفاع”.

بينما اعتبر آخر أن العراق “سيبقى رهينة السلاح المنفلت والمليشيات التي تعمل لأجندة الدول الخارجية”. حسب تعبيره

في حين قال مغرد ثالث إنّ “أم فهد هي الصندوق الأسود بالعراق وقتلها كان بسبب الملفات التي تمتلكها وسرقة هواتفها من قبل القاتل يؤكد تلك النظرية”.

وأشار إلى أن “أم فهد” قد هددت سابقاً بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات وصور تخص قادة وسياسيين ومسؤولين رفيعين المستوى بالعراق.

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