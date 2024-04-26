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فيديو يكشف دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو

بقلم
دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو

تداول متابعون مقطع فيديو يكشف دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو، يوم الأحد الماضي.

دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد

وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.

وأوقف الحكم سيزار سوتو غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة. وهو الأمر الذي تطلب بضع دقائق.

لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا؛ لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.

وتداول متابعون مقطع فيديو يعرض الكرة وهي تعبر الخط بكامل محيطها، قبل أن يبعدها آندري لونين.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا، إنه إذا تأكد أنَّ الهدف الذي سجله يامين لامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحًا بعد مراجعة الوثائق، فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد 3/2 على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأحد، ليقترب من استعادة لقب الدوري الإسباني. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.

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دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو

فيديو يكشف دخول كرة يامين لامال مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو

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