الهيئة التي ظهر بها أبو عبيدة في خطابه الأخير.. دلالات ورسائل وصمود أسطوري (شاهد)

وطن – يتداول النشطاء على مواقع التواصل منذ يوم، الثلاثاء، مقاطع من الكلمة التي ألقاها “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبرز التحول الذي طرأ عليه جسمانيا بسبب الحصار والتجويع.

وبدا أبو عبيدة ببنية جسدية أكثر نحولاً بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع المساعدات من الدخول طيلة الأشهر الماضية، ورغم ذلك ظهر متحدث القسام صامدا شامخا يربك الاحتلال ظهوره ويقلب الشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو.

“وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي”

يذوي الجسدُ وتشتدُّ الإرادة !

لا سكتَ صوتُكَ، ولا حُرمنا طلّتكَ pic.twitter.com/GsdyR9lzH8 — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) April 25, 2024

وأصبح أبو عبيدة شخصية معروفة بعد أن أعلن قائد كتائب القسام محمد الضيف عن بدء “عملية طوفان الأقصى”، الاسم الذي أطلقته حركة حماس على الهجمات التي شنتها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحول التغيير الجسماني الذي طال قائد الحرب النفسية ضد إسرائيل كما يلقبه نشطاء علق الكاتب الفلسطيني “أدهم شرقاوي” في تغريدة على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً: “يذوي الجسدُ وتشتدُّ الإرادة لا سكتَ صوتُكَ، ولا حُرمنا طلّتكَ.”

“نحول في الجسد لا يضاهيه إلا اشتداد في البأس”

وتباينت ردود وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي “إكس” حول الصور التي ظهر فيها أبو عبيدة وعلق “سعيد زياد ” :”الهيئة التي ظهر بها أبو عبيدة في خطابه الأخير تدلل على حجم التصاق هذه القيادة بصفوف جندها وشعبها.”

وتابع:”ليس على صعيد القتل والقتال والخطر فحسب، بل وحتى على صعيد تقاسم كسرات الخبز الجاف لرغيفٍ مصنوع من أعلاف الحيوانات”.

الهيئة التي ظهر بها أبو عبيدة في خطابه الأخير تدلل على حجم التصاق هذه القيادة بصفوف جندها وشعبها، ليس على صعيد القتل والقتال والخطر فحسب، بل وحتى على صعيد تقاسم كسرات الخبز الجاف لرغيفٍ مصنوع من أعلاف الحيوانات ! نحول في الجسد لا يضاهيه إلا اشتداد في البأس وتصلّب في الموقف،… — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) April 24, 2024

وتابع زياد إن “نحول في الجسد لا يضاهيه إلا اشتداد في البأس وتصلّب في الموقف، وإيمان أشد رسوخاً بالفكرة والقضية والمشروع.”

وعقبت “سميرة ” :” شحم الجسم يأتي ويذهب، لكن القلب باقٍ والروح متشبثة بحب خالقها، فيا ربي سلمهم من كل شر واحفظهم واكرمهم ينصرك يا عزيز يا متين يا حبيبنا يا رب.”

شحم الجسم يأتي ويذهب، لكن القلب باقٍ والروح متشبثة بحب خالقها، فيا ربي سلمهم من كل شر واحفظهم واكرمهم ينصرك يا عزيز يا متين يا حبيبنا يا رب. — Samira (@Samira22871297) April 25, 2024

وقال حساب يدعى نوران: “ من بين 9 أكتوبر و 23 إبريل أبو عبيدة تاني تقريبا”، في إشارة للفرق الواضح في مظهر أبو عبيدة.