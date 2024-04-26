“كوهين” يقود حملة شيطنة ضدّ النائب القطري “النصر” .. ومغرّد شهير يلجمه: خطابه أرعبكم

يواصل الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، المعروف بقربه من أجهزة الأمن الإسرائيلية، شنّ هجومٍ مسيء بحق عضو مجلس الشورى القطري النائب عيسى بن أحمد النصر، بعد تصريحاتٍ للأخير أكد فيها أنّه لا مجال للسلام أو التفاوض مع الكيان الصهيوني.

وتهجّم “كوهين” في تغريداتٍ، على دولة قطر والنائب “النصر”، مستخدماً كلمات مسيئة، بالتزامن وشنّ حملة شيطنة على قطر ودورها في الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ورفضت قطر مرارا انتقادات إسرائيلية ولا سيما من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعلنت عزمها إعادة تقييم دور الوساطة.

من انت يا صعلوك لكي تهدد بإبادة يهود العالم؟ من هي دويلة قطر ؟ اذا كنت رجال جيب جيشك وتعال . قضينا على فرعون وعلى هتلر من انت يا صعلوك؟

هذا الخطاب يتم ترجمته الان لسبع لغات وسارسله بنفسي إلى امريكا والى بايدن شخصيا. امريكا ستقصف عمرك يا صعلوك من انت لتهدد اسيادك اليهود؟… pic.twitter.com/tssK5lL4dk — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 23, 2024

ورداً على هجوم “كوهين” وإساءته للنائب “النصر”، قال المغرد القطري الشهير “بوغانم” إنّ: “السيد عيسى بن احمد النصر، كان يمرر رسائل لتفهموها، هزيمتكم قادمه لا محاله. الجيل القادم من الفلسطينيين على خطى الاولين. ان صعد نتنياهو ضد قطر سنصعد. انتم لاعهود لكم”.

السيد/ عيسى بن احمد النصر

كان يمرر لكم رسايل لتفهموها

-هزيمتكم قادمه لا محاله

– الجيل القادم من الفلسطينيين على خطى الاولين

-ان صعد نتنياهو ضد قطر سنصعد

– انتم لاعهود لكم https://t.co/dE7blzRxqT — بوغانم (@bughaniiim) April 24, 2024

وأضاف “بوغانم” في تغريدةٍ ثانية: “تشنون على قطر شتى انواع الهجوم، وتطالبون من قطر بعدم حيادها بالوساطة. وتشيطنون قطر في اروقة الكونجرس. ويخرج وزرائكم ويطالبون بإستهداف قطر.ثم خطاب واحد من برلماني قطري يرعبكم ..؟؟”.

تشنون على قطر شتى انواع الهجوم

وتطالبون من قطر بعدم حيادها بالوساطه

وتشيطنون قطر في اروقة الكونجرس

ويخرج وزرائكم ويطالبون بإستهداف قطر

ثم خطاب واحد من برلماني قطري يرعبكم ..؟؟ https://t.co/Ul0d54KPJ6 — بوغانم (@bughaniiim) April 24, 2024

كان هاجم عضو مجلس الشورى القطري النائب “عيسى بن أحمد النصر”، الاحتلال الإسرائيلي. مؤكداً أنه “لا مجال للسلام أو التفاوض مع الكيان الصهيوني”.

وأشار “النصر” في كلمة له خلال مشاركته بجلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن عقيدة الصهاينة لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب.

ولفت عضو مجلس الشورى القطري عيسى بن أحمد النصر، إلى أن المبادرة العربية مضى عليها الآن أكثر من 22 عاماً ولم يعترفوا بها “ويعترفون بشي واحد فقط وهو القتل.. فهم قتلة الأنبياء ولنا في القرآن دليل وفي التاريخ عبرة .”

ومضى المسؤول القطري مستشهداً بما قاله شيخ المجاهدين عمر المختار قبيل استشهاده:” نحن لا نستسلم بل ننتصر أو نموت. وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم.”