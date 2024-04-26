بعد زيارة السلطان هيثم .. الإمارات تفاجئ العمانيين بقرار غير مسبوق

أعلنت دولة الإمارات عن قرار غير مسبوق، بحق العمانيين، في أعقاب الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين الماضي، إلى البلاد والتقى خلالها برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

الإمارات: إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد قررت دولة الإمارات، إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023.

#الإمارات تقرر إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني #سلطنة_عمان خلال الفترة من 2018 وحتى 2023#وام pic.twitter.com/Xx78A1CVsp — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 26, 2024

الإمارات وسلطنة عمان.. شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم

ووقعت دولة الإمارات وسلطنة عمان، شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم بما يعادل 35.12 مليار دولار، لتعميق التعاون في قطاعات متعددة بينها الطاقة المتجددة والسكك الحديدية.

جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي العماني المشترك، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لدولة الإمارات، وفق بيان صحفي.

تكريمًا لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ صاحبُ السُّموّ الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان رئيسُ دولة #الإمارات العربية المتحدة يقيم مأدبة عشاء رسميّة بقصر الوطن على شرف أخيه جلالةِ السُّلطان المعظم بمناسبة زيارة جلالتِه دولة #الإمارات… pic.twitter.com/CV9Ek6W4Qn — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 22, 2024

تشمل اتفاقيات الاستثمار بين البلدين مشروعا ضخما للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء.

تم توقيع الاتفاقية بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة حديد الإمارات أركان، وشركة أوكيو للطاقة البديلة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وتضمنت الاتفاقات، اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة “إيه دي كيو” وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.