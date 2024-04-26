اعتداء عنيف على محامية لبنانية من قِبل زوج موكلتها ووالده أمام الأمن (شاهد)

وطن – أثيرت عاصفة من الغضب في لبنان، بعد انتشار مقطع فيديو متداول يُوثّق تعرض محامية للضرب والسحل أمام إحدى المحاكم في البلاد.

المحامية المجني عليها تُدعى سوزي بو حمدان، وقد وقع الاعتداء عليها من طرف زوج موكلتها ووالده، أمام المحكمة الجعفرية، وسط الضاحية الجنوبية لبيروت.

تعرضت المحامية #سوزي_بو_حمدان للضرب أمام باب #المحكمة_الجعفرية في #لبنان، من قبل زوج موكلتها ومجموعة من الرجال الذين كانوا بصحبته.

وقعت جريمة الاعتداء في منطقة الشياح أمام باب المحكمة ذاتها التي دأبت على تهديد حقوق النساء، فأعانت الرجال على حرمانهن من حضانات أطفالهن/م.

والنساء… pic.twitter.com/hmWdiN7wZj — شريكة ولكن – Sharika wa Laken (@Sharika_walaken) April 25, 2024

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة الهجوم على المحامية سوزي في الشارع أمام أعين المارة، حيث قام الأب وابنه بسحلها محاولين سحب ملف كان بحوزتها، من دون تدخل من الجهات الأمنية المعنية.

المحامية تتقدم بشكوى

وفي أعقاب الاعتداء عليها، تقدمت المحامية اللبنانية بشكوى ضد المعتدين عليها.

وقالت المحامية، إنه بعد انتهاء الجلسة بدأ زوج موكلتها ووالده بتهديدها، فأبلغت عنصر قوى الأمن الداخلي، لكن ذلك لم يمنع تعرضها للهجوم وسرقة ملف القضية.

تعليق نقابة المحامين

وتفاعلا مع الواقعة، دانت نقابة المحامين في بيروت في بيان، ما سمّته “الاعتداء السافر” بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع.

وقال البيان: “على إثر الاعتداء السافر بالضرب على الزميلة سوزي بو حمدان من قِبَل شخصَين باتا معروفَين من الجميع وذلك أمام المحكمة الشرعية الجعفريّة في الشياح صباح اليوم وخلال ممارسة الزميلة بو حمدان لرسالتها السامية وهي مرتدية لثوب المحاماة، تحرّك نقيب المحامين في بيروت فادي مصري على الفور وكلّف مفوّضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائيّة والأمنيّة المختصّة”.

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وأضاف اليبان أن نقابة المحامين في بيروت ستأخذ صفة الإدّعاء الشخصي إلى جانب بو حمدان، وقد أصدر المحامي العام الإستئنافي القاضي رامي عبدالله إشارة إحضار بحق المعتدين.

وتابع البيان: “نقابة المحامين في بيروت إذ تستهجن هذا التطاول المشين على كرامة المهنة وقدسيتها، تشكر كلّ من اتّصل وتضامن معها ومع الزميلة سوزي بو حمدان، وتحذّر من المسّ بالمقدسات وتطالب القضاء المختصّ باتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ المعتدين”.