كلارا جحا
كلارا جحا
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“قلبي راح يوقف”.. فيديو صادم من لبنان وما حدث مع كلارا جحا وزوجها على الملأ مُخيف!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما جرى مع الإعلامية بقناة “الجديد” اللبنانية كلارا جحا، وزوجها المحامي جيمي حدشيتي، من اعتداء من عناصر قوات الأمن اللبنانية.

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لحظة وقوع الاعتداء وقيام كلارا بالتصوير

ووثق الفيديو المتداول والذي رصدته (وطن)، لحظة وقوع الاعتداء وقيام كلارا جحا بالتصوير، واستنجادها هي وأطفالها خلال المقطع: “مشان الأولاد قول له، ومن ثم صراخ الطفلة تستنجد لا تضربوه لا تضربوه، وبكاء الأم والطفلة منادين على الوالد، وصراخ الطفلة “بدي أبي، بدي أبي، بابا بدي ياه”.

قلبي رح يموت رح يموت، بدي أبي

وتابع المقطع يُسمع منه استمرار صراخ الطفلة والوالدة، وتوجيههم الحديث لرجال الأمن اللبنانيين، وبكاء الطفلة “قلبي رح يموت رح يموت، بدي أبي”

وطلبت الوالدة من الطفلة أن تهدأ من أجل محاولة السيطرة على الموضوع”.

ووثق المقطع اعتداء عدد من رجال الأمن على الوالد، ومحاولة بعض المواطنين أن يفضوا الاشتباك بينهم.

موجة غضب من الفيديو

وتسبب المقطع بموجة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جموع اللبنانيين، والذين أدانوا هذا التصرف من قبل قوات الأمن اللبنانية، ومعربين عن استنكارهم للقيام باعتقال زوج الإعلامية اللبنانية، وهو محامي وعضو في نقابة المحامين اللبنانيين.

شو بيقول الواحد بعد هيك فيديو

ونشرت الإعلامية بقناة الجديد اللبنانية نانسي صبح المقطع وعلقت عليه قائلة: “شو بيقول الواحد بعد هيك فيديو؟طلع معكن انو المحامي جيمي حدشيتي “تنمّر” عالقوى الامنية!؟انو بتضربو أب أمام أولاده هيدا شو؟وين دورات ضبط النفس؟لو قوّص ضربين بالعالي كنتوا استقويتو عليه؟هلأ المحامي موقوف بفصيلة الشياح وين نقابة المحامين؟”.

أما الإعلامية منال عبد الصمد فقالت: “شو ما كان السبب ومين ما كان المسبب، مشهد مريب ومعيب! إهانة إعلامية وزوجها المحامي وضرب الأب امام أطفاله من قبل رجل أمن وصراخ الأطفال خوفاً على حياة والدهم”

وتابعت مستنكرة:”أي مظهر حضاري نعكس! هل كل شخص يأخذ حقه بيده؟ هل أصبحنا في “شريعة الغاب”؟ عمل مُدان ومستنكر ومرفوض!”.

وحول الحادثة استنكر نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف هذا التصرف الذي تعرض له زوج الإعلامية اللبنانية وأسرته.

كما أدان نقيب محرري الصحافة جوزف القصفي، ما تعرضت له الإعلامية جحا وزوجها، وطالب بضرورة التوقف عن التعرض للصحفيين واحترام المهن التي لها حصانة في الدولة.

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