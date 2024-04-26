أردوغان: “جرحني اتهام البعض لي بدعم إسرائيل وخذلان غزة” (فيديو)

وطن – فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلبه للمسلمين ورد على الإدعاءات بشأن دعمه إسرائيل، وهي الإدعاءات التي راجت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وتبين بطلانها.

وقال أردوغان في خطاب له فيما بدا مرتدياً الكوفية الفلسطينية أن البينة على من ادعى “ومن لم يثبت إدعاءاته فهو مفتر ليس إلا.”

وتابع الرئيس أردوغان الذي استقبل منذ أيام قيادات حماس في إسطنبول، أن الحال وصل بهم –أي من يتهمونه- إلى الإدعاء أننا أرسلنا وقود الطائرات النفاثة لاسرائيل.

“جرحني اتهام البعض لي بدعم إسرائيل” ولكن “البينة على من ادعى ما لم فهو مفترِ ليس إلا” رجب طيب اردوغان

رئيس الجمهورية pic.twitter.com/2rm33O6bKA — الاسطنبولي (@istanbulli1453) April 26, 2024

وأضاف: “روجوا ومعهم بعض الإعلام مع الأسف العديد من الاتهامات منعدمة العقل والضمير والأخلاق.”

وخاطب الرئيس التركي متهميه: “هل لديكم ضمير بالفعل.. هل يمكن لأردوغان ورفاقه أن يقوموا بخطوة كهذه؟!”

وأردف “ما أعرفه كمسلم أن الكذب هو أكثر ما يكرهه الله ورسوله.. فلا تكذبوا هكذا لأن هذا لن ينجيكم ستحاسبون على هذا في العالم الأبدي- يوم القيامة-”

وتابع أردوغان : “لا تمارسوا السياسة معتمدين الكذب والخداع والتضليل، فالسياسة لا تمارس بالافتراء على دولتكم وشعبكم.”

“هذا مؤلم وقد جرحني بالفعل”

ومضى الزعيم التركي قائلاً إن المتهمين الذين لم يشر لهم لا تصريحاً ولا تلميحاً روجوا في هذه الانتخابات للعديد من الاتهامات منعدمة العقل والضمير والأخلاق والأدهى من ذلك-كما قال- أن هذه الاتهامات الباطلة تم استخدامها من قبل كل الدول الأجنبية التي يزعجها موقف تركيا بما فيها إسرائيل.

حيث قاموا بضخها وتضخيمها في الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها ضد تركيا. وأضاف بنبرة مؤثرة: “هذا مؤلم وقد جرحني بالفعل”.

وزاد أن هذه الدعاية التي أثارت الشكوك حتى بين أصدقائنا الذين يعرفون جهود تركيا اتضح للجميع مدى زيفها. وقال أردوغان أن السيل حتى لو ذهب فإن أثره باق. واستدرك بنبرة تحد :” لكن حتى لو خلقوا هذه الإفتراءات سنواصل نحن طريقنا بنفس الإصرار والعزم.. تحت قناع الدفاع عن حقوق الغزيين أريد لدولتنا أن تهشم صورتها وهي أكثر الدول الداعمة لفلسطين.”

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مركز رادار كوريجك

وخاطب أردوغان الحاضرين :” راقبوا الآن انعدام الخجل عند هذه الجماعة نفسها –يقصد متهميه- مضيفاً أنهم يواصلون التمسك بنفس الكذبات حول قاعدة الرادار في كوريجك ورغم توضيح هذه المسألة مرات عدة إلا أنهم يحاولون استغلالها.”

وأوضح أن مركز رادار كوريجك لا علاقة له ولا ارتباط بأي دولة غير أمن دولتنا وأمن شركائنا ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

وكانت أنقرة نفت الأسبوع الماضي، استخدام راداراتها لاعتراض صواريخ أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في 13 أبريل الجاري، وأن يكون تم رصدها مبكرا واعتراضها بفضل قاعدة الرادار في كوراجيك بولاية ملاطيا.

وقال المركز التركي لمكافحة التضليل والادعاءات التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الادعاءات بهذا الخصوص “لا تعكس الواقع”.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar” iddiası doğru değildir. 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı… pic.twitter.com/ZuSWDT9kgf — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 25, 2024

وذكر البيان أنه “لا تتم مشاركة المعلومات المأخوذة من نظام الرادار في كوراجيك إلا مع الحلفاء في إطار إجراءات الناتو”. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة، قائلا: يجب محاسبة تل أبيب أمام القانون.

وأضاف اليوم الجمعة، يجب أن “نعمل على عدم إغفال مآسي إخواننا في غزة”. وأشار إلى أن الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط للاحتلال يساهم في تفاقم المعاناة بغزة لا في حلها.