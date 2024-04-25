من البحر.. أحدث ظهور لطليقة حاكم دبي الأميرة هيا مع الجليلة وزايد (شاهد)

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بصور جديدة متداولة للأميرة هيا بنت الحسين ـ طليقة حاكم دبي وتقيم في بريطانيا حاليا ـ توثق أحدث ظهور لها، رفقة طفليها من محمد بن راشد (الجليلة وزايد).

وكانت الأميرة هيا تقف في استقبال طاقم يخت Maiden، الاثنين، بعدما تفوق على 14 فريقًا وفاز بسباق “Ocean Globe Race” على IRC Handicap، ليصبح أول طاقم نسائي على الإطلاق يفوز بسباق لليخوت حول العالم.

الظهور العلني الأول لصاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين رفقة ابنائها سمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم وسمو الشيخ زايد بن محمد آل مكتوم منذ سنوات رفقة سارة فيرغسون دوقة يورك pic.twitter.com/mW36xd3deR — البتول محمد (@iherb_4u) April 21, 2024

أحدث ظهور للأميرة هيا بنت الحسين

وأعاد هذا الظهور للأذهان أزمة الأميرة هيا بنت الحسين، مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والتي انتهت بحكم المحكمة البريطانية لصالحها بتطليقها من ابن راشد وحضانة طفليها مع الحكم بغرامة كبيرة لصالحها.

ونشر موقع “yachtingmonthly“، صورا أظهرت الأميرة هيا برفقة أبنائها “الجليلة بنت محمد بن راشد وزايد بن محمد بن راشد” على متن اليخت المشار إليه، مع تريسي إدواردز وطاقمها وبحضور دوقة يورك الأميرة سارة أيضا.

وبحسب المصدر فقد التقطت الأميرة هيا صورًا تذكارية مع طاقم فريق يخت ميدن بعد تحقيقه هذا الإنجاز التاريخي، وأطلت طليقة حاكم دبي بإطلالة “كاجوال” خطفت بها الأنظار.

وكان الظهور العلني الأخير للأميرة هيا بنت الحسين في، سبتمبر 2022، رفقة عمها الأمير الحسن بن طلال، أثناء حضورهما جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

سمو الامير الحسن بن طلال و سمو الاميرة هيا بنت الحسين ب جنازة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية pic.twitter.com/F44fJxveIr — الشريف زيد ال العصام (@al_aisam) September 19, 2022

أزمة محمد بن راشد والأميرة هيا

وفي عام 2021، أسدلت محكمة بريطانية الستار على أزمة الطلاق بين هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد، بحكمها النهائي الذي قضى بأن يدفع حاكم دبي لطليقته 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.

زواجات ملكية : في عام 2004م تم عقد قران حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الأميرة الهاشمية الأميرة هيا بنت الملك الحسين ملك الاردن الراحل .. كان عمر الاميرة هيا وقتها 30 عام أستمر زواجهم تقريباً 15 عام أنجبت خلال بنت و ولد 📷 pic.twitter.com/883A4Grqh7 — classic ♫ (@i_classic__) November 18, 2023

وتُخصص التسوية لتغطية التكاليف الأمنية للأميرة هيا لبقية حياتها، فضلًا عن التكاليف المستمرة لها ولطفليهما الشيخة الجليلة والشيخ زايد بن محمد بن راشد، مع دفعة مقدمة قدرها 333 مليون دولار (251.5 مليون جنيه إسترليني).

ووقتها شددت المحكمة على أن ابن راشد يجب عليه أن يدفع تكاليف الأمن السنوية لطفليه، الذين تتراوح أعمارهما الان بين 14 و20 عامًا، لبقية حياتهما أو حتى صدور أمر قضائي آخر.