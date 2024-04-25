مفاجأة مدوية.. واشنطن تسلمت فيديو “الأسير المبتور” قبل أن تعرضه القسام

وطن – كشف موقع “أكسيوس”، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الإدارة الأمريكية تلقت يوم الاثنين الماضي، التسجيل المصور للأسير الإسرائيلي لدى حماس هيرش غولدبيرغ بولين، والذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا.

وقال المسؤول الأمريكي لموقع “أكسيوس” إن قضية غولدبيرغ أثيرت خلال مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالإضافة إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وأضاف أن رئيس الوزراء وزيرَ الخارجية القطري التقى عددا من أفراد عائلة غولدبيرغ في مكتبه بالدوحة قبل بضعة أشهر.

وناشدت عائلة الأسير الإسرائيلي غولدبيرغ، الذي بثت كتائب القسام شريطا مصورا له، جميعَ الأطراف المنخرطة في المفاوضات العملَ سريعا على إنجاز صفقة تبادل.

وبحسب موقع أكسيوس، فإن تقديم قطر دليل إثبات الحياة للأسير يعد إنجازا سياسيا مهما ويمكن أن يساعد الفيديو في درء الانتقادات لقطر من جانب إسرائيل أو أعضاء الكونغرس.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، قوله إن أحد أسباب تصريح قطر بأنها تعيد تقييم دورها في الوساطة هو شعور الدوحة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتلميع سياسي لأسباب داخلية على حساب قطر.

القسام تبث فيديو لأحد الأسرى

وكانت كتائب القسام قد بثت شريطا مصورا للأسير الإسرائيلي هيرش غولدبيرغ بولين، ندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى، وطالبها بالعمل للإفراج عنه.

"نتنياهو وحكومته يجب أن تخجلوا من أنفسكم".. كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بما وصفه بإهمال الحكومة للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/b0wHl83A2A — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 24, 2024

وقال الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، في التسجيل المصور، موجها كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته: “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟”.

وأضاف: “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل.. يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضتموها”.

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وتابع بولين الذي ظهرت يده اليسرى مبتورة قائلا، أن غارات سلاح الجو الإسرائيلي على غزة قتلت 70 أسيرا إسرائيليا، متسائلا: “ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟”.

وخاطبهم بالقول: “في الوقت الذي تعقدون حفلات الغداء مع عائلاتكم فكروا فينا نحن المعتقلين في جهنم تحت الأرض بلا طعام ولا ماء ولا شمس، وبدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة”.

ودعاهم لترك مناصبهم.. قائلا: “آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وتجلسوا في بيوتكم”.

وختم حديثه بتوجيه رسالة لعائلته طالبهم فيها بمواصلة حراكهم للضغط على حكومتهم.. قائلا: “لا تتوقفوا حتى نعود جميعا إلى البيت بسلام”.