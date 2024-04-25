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فيديو الأسير المبتور لدى القسام يشعل النيران قرب منزل نتنياهو (شاهد)

بقلم
الأسير المبتور هيرش جولدبيرج بولين

تظاهر إسرائيليون وأشعلوا النار في محيط مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وذلك في رد فعل على الفيديو الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، للأسير المحتجز لديها هيرش جولدبيرج بولين.

وانتشرت لقطات مصورة، التقطت من أمام منزل نتنياهو، تظهر قيام عدد من المتظاهرين بإشعال النيران أمامه.

وأظهرت اللقطات، النيران وهي مشتعلة بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، إلى جانب إشعال ألعاب نارية، وشماريخ.

بيان للشرطة الإسرائيلية

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إن قواتها عملت على الحفاظ على النظام العام عقب احتجاج في شارع غزة في القدس.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما لاستجوابهما بتهم الحرق العمد والسلوك غير المنضبط، عقب بدء بعض المتظاهرين بمخالفة الأمر بإشعال النيران وإطلاق الألعاب النارية وقلب صناديق القمامة على الشارع.

وأشارت إلى أن قواتها تواصل العمل هناك من أجل الحفاظ على النظام العام.

وفيما زعمت أنها ستسمح بحرّية الاحتجاج بموجب القانون، فقد تحدثت عن أنها ستعمل ضد من وصفتهم بـ”مثيري الشغب والمشاغبين العنيفين وأولئك الذين يحاولون المساس بالسلام والأمن العامين”.

القسام تبث فيديو لأحد الأسرى

وكانت كتائب القسام قد بثت شريطا مصورا للأسير الإسرائيلي هيرش غولدبيرغ بولين، ندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى، وطالبها بالعمل للإفراج عنه.

وقال الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، في التسجيل المصور، موجها كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته: “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟”.

وأضاف: “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل.. يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضتموها”.

وتابع بولين الذي ظهرت يده اليسرى مبتورة قائلا، أن غارات سلاح الجو الإسرائيلي على غزة قتلت 70 أسيرا إسرائيليا، متسائلا: “ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟”.

وخاطبهم بالقول: “في الوقت الذي تعقدون حفلات الغداء مع عائلاتكم فكروا فينا نحن المعتقلين في جهنم تحت الأرض بلا طعام ولا ماء ولا شمس، وبدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة”.

ودعاهم لترك مناصبهم.. قائلا: “آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وتجلسوا في بيوتكم”.

وختم حديثه بتوجيه رسالة لعائلته طالبهم فيها بمواصلة حراكهم للضغط على حكومتهم.. قائلا: “لا تتوقفوا حتى نعود جميعا إلى البيت بسلام”.

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