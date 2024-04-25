عائض القرني: أدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى حل الجماعة (فيديو)

وطن – تشكل حالة الداعية السعودي “عائض القرني” مثالاً فاقعاً لنجاح ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، في ترويض عدد من الرموز الدينية بشكل كامل، فمن داعية ينادي بالجهاد ويناصر الإخوان ويعارض سياسات الدولة، إلى شيخ يتبرأ من ماضيه ويُبغض الإخوان وينقلب على رفاق الصحوة.

وفي الإعلان الترويجي لمقابلة معه عبر برنامج “من إلى”، سيتم بثها على قناة “إم بي سي” السعودية، غدا الجمعة، واصل القرني تملقه لمحمد بن سلمان، حيث هاجم جماعة الإخوان المسلمين ودعاها إلى حل نفسها.

انتظرونا ،،، 🔴 (بيان تاريخي عن جماعة #الإخوان_المسلمين ) 🔴 يوم الجمعة على قناة @mbc1

الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة

ويُعاد السبت الساعه 1 بعد الظهر

عبر برنامج #من_الى مع @yalamro #عائض_القرني pic.twitter.com/wr1WUeafT2 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 24, 2024

حلقة عائض القرني عن الإخوان

وقال “القرني” من خلال برومو الحلقة: على الإخوان المسلمين أن يدعو بلا تنظيم سري ولا تصادمي ولا دموي، وفي إعلان الحلقة أشير إلى أن القرني سيكشف 10 حقائق.

وظهر الداعية المتملق لنظام ابن سلمان ليزعم أن الخليفة عمر بن الخطاب “لو كان حياً وحاكماً للدولة ولكنه ليس إخوانياً لنقموا عليه واعترضوا عليه رضي الله عنه.”

وطالب عائض القرني من خلال حواره مع الإعلامي “ياسر العمرو” بحل جماعة الإخوان والسرورية، واصفاً جماعة الإخوان بالتنظيم السري والمريب.

مؤكداً أن وجوده يشكل خطراً على استقرار الدول، داعياً إلى وجوب محاربته.

وزعم القرني أيضا أن جماعة الإخوان خطر على استقرار الدول، وتتآمر على الأمة الإسلامية، وتسعى لإسقاطها عبر تبنيها شعاراً ظاهره صلاح وباطنه شر، وهو إقامة «الخلافة الإسلامية».

ومنذ بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مشروعه التحديثي في المملكة السعودية، لم يتأخر القرني لحظة واحدة عن دعمه ومناصرته بالوسائل المتاحة كافة، بدءا من الدعاء في دروسه، والثناء عليه في محاضراته، والتقاط الصور معه وزيارته والاتصال به بشكل دائم.

بالإضافة إلى زيارة القرني للجيش السعودي عقب عمليات عاصفة الحزم، وتأليفه لعشرات الأبيات من الشعر والقصائد التي تتغزل في محمد بن سلمان.

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شخصية متلونة

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر سابقاً- بين مؤيد ومعارض لآراء القرني وموقفه من الإخوان المسلمين.

وفي هذا السياق علق “صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز”:”عائض القرني شخصية متلونة ويتغير بتغير المجتمع و الأشخاص بشكل سريع و يمتاز بالتملق لإرضاء سيده ، ويجيد الصعود على أكتاف الآخرين.”

عائض القرني شخصية متلونة و يتغير بتغير المجتمع و الأشخاص بشكل سريع و يمتاز بالتملق لإرضاء سيده ، و يجيد الصعود على أكتاف الآخرين، و هذا الرجل يمتاز بالذكاء و سرعة البديهة و القدرة على التقاط الأسلوب المحبب للمتواجدين حوله ، لو كان عائض القرني يعمل في مجال التسويق لبرز و جمع ثروة… — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@Saleh5150385482) April 24, 2024

وأضاف: “هذا الرجل يمتاز بالذكاء وسرعة البديهة والقدرة على التقاط الأسلوب المحبب للمتواجدين حوله ، لو كان عائض القرني يعمل في مجال التسويق لبرز وجمع ثروة”.

وعقّب “ود علي” : ” عائض القرني من داعية صوته جلجل في العالم إلى خائف لا يستطيع ينكر المنكر حوله إلى بوق يحلف أيمان في سوء الظن عند الإخوان المسلمين.