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“الفسق والفجور” يزجّ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند في الحبس

بقلم
حبس حليمة بولند سنتين

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس 25/4/2024، إنّ محكمة الجنايات في الكويت قضت بحبس الإعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

حبس حليمة بولند والتهمة “حريض على الفسق والفجور”

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو. وفق ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية

حبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار
حليمة بولند (انستغرام)

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها.

في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

 

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حبس حليمة بولند سنتين

“الفسق والفجور” يزجّ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند في الحبس

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