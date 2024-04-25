حادث مرعب في سلطنة عمان .. مركبتان تدهسان ممرضات أمام مستشفى نزوى (فيديو)

توفيت 3 ممرضات وأصيبت اثنتان، جراء تعرضهن لحادث دهس مروع أمام مستشفى نزوى في سلطنة عمان، اليوم الخميس.

سلطنة عمان .. حادث دهس مروع لممرضات

ووثقت كاميرات المراقبة، لحظة وقوع الحادث الشنيع، وفيه تظهر الممرضات في منتصف الطريق وهنّ ينتظرن لعبور الشارع، قبل أنّ تصطدم سيارة بأخرى وتندفعان باتجاه الممرضات، اللاتي قذفهن الإصطدام بشكلٍ مروّع.

متداول /

حادث دهس ممرضات مقابل مستشفى نزوى العدد ٨ ممرضات الوفاة لحد الان ٤ ممرضات pic.twitter.com/GuyWkpUaRj — أخبار عُمانيــة (حصريآ) (@Newsomanarg) April 25, 2024

وأعلنت مديرية صحة الداخلية في سلطنة عمان عبر حسابها في منصة إكس، وفاة ثلاث ممرضات، وإصابة اثنتين جراء حادث دهس مروع.

وقالت في تغريدة: “ببالغ الحزن والأسى تنعي صحية الداخلية و مستشفى نزوى؛ الممرضات اللواتي تعرضن لحادث دهس أمام المستشفى, نتج عنه وفاة ثلاث ممرضات وهن (أماني عبداللطيف، شارجا إلياس، ماجيثا راجيش) وإصابة ممرضتين (شيرلي جاسمين، مالو ماثيو). سائلين الله لهن الرحمة والمغفرة، وللمصابات بالشفاء العاجل”.