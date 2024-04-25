جدل في عُمان بعد افتتاح رونالدو أول فرع عربي لعيادته في مسقط (فيديو)

وطن – افتتح نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عيادته التجميلية الخاصة بزراعة الشعر في العاصمة العمانية مسقط، والتي تعد الأولى له بالشرق الأوسط ضمن مجموعة عياداته التي تحمل اسمه. فيما أثارت هذه الخطوة جدلا بين العمانيين عبر مواقع التواصل.

وأمس، الأربعاء، وفي أحد قاعات فندق قصر البستان “ريتز كارلتون”، ظهر رونالدو في بث مباشر عن بعد، عبر شاشة كبيرة بالقاعة وهو يفتتح فرع عيادته الجديد بمسقط.

ويعد هذا الفرع هو أول فرع عربي لشركة زراعة الشعر المملوكة لكريستيانو رونالدو في مسقط، وتم تدشينه بمستشفى عمان الدولي.

View this post on Instagram A post shared by الأخبار | News (@oman.news)

وأثار الافتتاح ردود فعل متباينة بين العمانيين، فبينما رأى كثيرون أن هذا المشروع يمثل دعايا كبيرة للسلطنة ويخدمها، ذهب البعض لانتقاد الأمر متسائلين عن علاقة رونالدو بمثل هكذا مشاريع طبية دون أن يكون له أي علاقة بهذا المجال، واستغلال اسمه فقط لأنه مشهور للتربح من ورائها.

وفي هذا السياق علقت ناشطة منتقدة الخطوة:”هو شو تخصصه هل دارس طب والا عدنا ف عمان تعال وفتح عيادات وحركات اهم شي مشهور.”

كما انتقد آخرون افتتاح رونالدو لعيادته الخاصة بزراعة الشعر في مسقط عبر تقنية الكونفرانس وعدم حضوره شخصيا للسلطنة.

وكتب سلطان الوهيبي ساخرا:”وش هالمسخره حاضرين الافتتاح وهذاك يصور كاميرا والاخ فاتحلهم بث تيك توك.. لو ماحمس شويه يقولهم كبسو شير شير.”

وكانت تقارير إسبانية تحدثت نهاية العام الماضي، عن أن عيادات زراعة الشعر التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، تخضع للتحقيق من قبل السلطات الإسبانية بشأن قضايا ضريبية.

وقدرت فوربس صافي ثروة رونالدو عام 2023 بمبلغ 500 مليون دولار، وهو قد يكون في ورطة، إذ يمتلك العديد من عيادات زراعة الشعر التي يتم التحقيق فيها من قبل وكالة الضرائب في إسبانيا.

وذكرت هذه التقارير وقتها أن وكالة الضرائب الإسبانية فتحت ملفا ضد عيادات زراعة الشعر المملوكة لرونالدو، بعد أن أصدرت لمئات العملاء فواتير من دون ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2019 و 2021.