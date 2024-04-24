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لا يُصدق.. كويتي لم يتأثر بالمخدرات التي اشتراها لأنها مغشوشة فاشتكى التاجر للقضاء!

بقلم
لا يُصدق.. كويتي لم يتأثر بالمخدرات التي اشتراها لأنها مغشوشة فاشتكى التاجر للقضاء

وطن – في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، ذكرت تقارير صحفية كويتية أن متعاطي مخدرات تقدم بشكوى ضد تاجر باعه مخدرات مغشوشة.

وكان المدمن الذي لم يكشف عن اسمه اشترى كمية من مخدر “الكيميكال” من تاجر مخدرات بقيمة 300 دينار كويتي، وتبين لاحقًا أنها ممزوجة بأوراق الشجر، وأن تاجر المخدرات نصب عليه وأنه عندما قام بتعاطيها لم يحدث له شيء.

والكيميكال مخدر من نوع جديد يطلق عليه البعض صانع المجرمين والقتلة حول العالم، وجاءت هذه التسمية نتيجة الأضرار والأخطار الفتاكة التي لا تلحق بالمتعاطي فحسب، وإنما أيضاً يعود نتائج تعاطيه الخطيرة على الأسرة والأصدقاء، وربما أي شخص قد يصادفه أثناء يومه.

شكوى غريبة من نوعها

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته المصادر فقد تقدم مدمن بشكوى ضد تاجر مخدرات بعدما اشترى من الأخير كمية مخدرات بقيمة 300 دينار كويتي، ثم ثبت بعدها أنه مخلوط معها ورق شجر، وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 مايو للنظر في الشكوى.

وقال المتعاطي في محضر التحقيق، أنه عندما تناول المخدرات التي اشتراها منه “لم يحدث له شيء”.

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ضبط المروّج

وبدورها نصبت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات كميناً لتاجر المخدرات وجرى ضبطه وتفتيش منزله، كما عثر بحوزته على كمية مواد مخدرة جاهزة للبيع.

ووفق المصدر اعترف تاجر المخدرات، في التحقيقات، أنه خلط المواد المباعة للمتعاطي بورق الشجر لزيادة الكمية له وتوفيرها لبيع أكبر كمية.

وتمت إحالته مع الشاكي إلى النيابة العامة، حيث وجهت للشاكي تهمة التعاطي.

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