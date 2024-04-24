قنبلة غضب تنفجر في وجه إدارة الأهلي المصري بسبب طعنة موجهة لغزة

وطن – أثيرت ضجة في مصر، تخللتها حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا.

ومن المعروف أن كوكاكولا إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وعلى وجه التحديد، تعرّض رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي.

جاء ذلك بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها، حسبما قال في مؤتمر صحفي.

الفيديو ده النهاردة .. عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي نطالب جماهير الأهلي بالإقبال على المنتجات الخاصة برعاة الأهلي رعاة الأهلي: كوكاكولا ، ليبتون! pic.twitter.com/yt7iwInNvA — الـ جوو 🏹🇦🇹 (@zamaleksun) April 23, 2024

ووسط انتقادات حادة للأهلي، فيما طالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوات تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

لأن أهلي أولى من الأهلي. أنا أقاطع تشجيعه. pic.twitter.com/FxqdGgWyEJ — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) April 23, 2024

🛑جماهير الأهلي والزمالك تدعم المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية ..

⭕️وهنا نجد أن الشعب المصري يقول كلمته ويسجل موقفا حرا بطريقته ..

ربما لم يتح له التجمع في الميادين لمناصرة غزة كما يجب .. لكنه استطاع استثمار التجمع في الملاعب ..

ترى هل يستطيع أحد أن يوقف جماهير الأهلي والزمالك ؟😅… pic.twitter.com/0OHEO0SNoF — Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) April 23, 2024

بعيدًا عن "كوكاكولا" و"ليبتون"؛ هذه الصورة أحدث ما يكون بتاريخ 6 أبريل 2024، من الصفحة الرسمية لبنك FAB "أبو ظبي الأول"، الراعي الرسمي للنادي الأهلي المصري؛ هذا البنك وقع في سبتمبر 2024 اتفاقات تعاون ضخمة، مع بنك "لئومي" الإسرائيلي؛ (يعني البنك الوطني بالعبرية)، ويعد ثاني أكبر… pic.twitter.com/rzevrw7sjo — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) April 23, 2024

#قاطع_الاهلي

كل الكورة والشكليات الفارغة دي لا قيمة لها أمام دم أطفال ونساء ورجال أهلنا في غزة. إدارة ملهاش مبدأ ، ولما تحط ايدك في يد قاتل .. هتشيل معاه وزر الدم. pic.twitter.com/GkmnjPeXt3 — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) April 23, 2024

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، فيما غاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.