جريمة قتل تهزّ الجزائر .. 3 جثث في البناية إحداها لامرأة!

هزّت جريمة قتل مروعة، الجزائر، بعد قيام رجل في مدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، بإطلاق النار على طليقته وابنه، قبل أن ينتحر.

وتلقت الجهات المختصة في حاسي بحبح، الثلاثاء 23/4/2024، بلاغاً عن وقوع إطلاق نار في داخل إحدى العمارات بالمدينة.

وبعد انتقال الجهات القضائية إلى مكان الحادث، عثرت على 3 أشخاص قتلى .

وأوضحت النيابة في بيان أنه تبين من خلال معاينة الجثث من طرف الطبيب أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية.بحسب موقع “أوراس”

وحسب التحريات الأولية، فإّن الأمرَ يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد، ثم أطلق النار على نفسه.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في جريمة القتل المأساوية.