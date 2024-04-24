الرئيسية » حياتنا » جريمة قتل تهزّ الجزائر .. 3 جثث في البناية إحداها لامرأة!

جريمة قتل تهزّ الجزائر .. 3 جثث في البناية إحداها لامرأة!

بقلم
جريمة قتل في الجزائر بعد قيام رجل في مدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، بإطلاق النار على طليقته وابنه، قبل أن ينتحر

هزّت جريمة قتل مروعة، الجزائر، بعد قيام رجل في مدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، بإطلاق النار على طليقته وابنه، قبل أن ينتحر.

وتلقت الجهات المختصة في حاسي بحبح، الثلاثاء 23/4/2024، بلاغاً عن وقوع إطلاق نار في داخل إحدى العمارات بالمدينة.

وبعد انتقال الجهات القضائية إلى مكان الحادث، عثرت على 3 أشخاص قتلى .

وأوضحت النيابة في بيان أنه تبين من خلال معاينة الجثث من طرف الطبيب أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية.بحسب موقع “أوراس

وحسب التحريات الأولية، فإّن الأمرَ يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد، ثم أطلق النار على نفسه.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في جريمة القتل المأساوية.

قد يعجبك أيضاً

جريمة قتل في الجزائر بعد قيام رجل في مدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، بإطلاق النار على طليقته وابنه، قبل أن ينتحر

جريمة قتل تهزّ الجزائر .. 3 جثث في البناية إحداها لامرأة!

أبو عبيدة

أبو عبيدة يقتبس من قصيدة لتميم البرغوثي والشاعر يرد

النادي الأهلي أثناء إعلان لشركة كوكا كولا

قصة صورة للاعبي الأهلي المصري أثناء تصوير إعلان كوكاكولا تثير.. ضجة بسبب غزة

يمكنها محو البشرية من الأرض.. سر "رائحة كريهة" ظهرت بمحطة الفضاء الدولية

يمكنها محو البشرية من الأرض.. سر “رائحة كريهة” ظهرت بمحطة الفضاء الدولية

"دعاء" بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

“دعاء” بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

دواء الميتفورمين قد يساعدك على العيش حياة أطول وأكثر صحة

اكتشاف علمي مذهل .. هذا الدواء قد يساعدك على العيش حياة أطول

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior