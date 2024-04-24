الملك سلمان يعاني أمراضا خطيرة وتكتم على وضعه.. الديوان أعلن دخوله المستشفى

وطن – تصدر اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مواقع التواصل ومحركات بحث جوجل اليوم، الأربعاء، بعد إعلان الديوان الملكي السعودي دخول الملك إلى المستشفى.

وأعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، اليوم، لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ولم يذكر الديوان أي تفاصيل أخرى أو توضيح لحالة الملك عبد العزيز (88 عاما) الصحية، كما لم يكشف طبيعة هذه الفحوصات التي أعلن عنها أو سببها.

بيان من الديوان الملكي :

خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.#واس pic.twitter.com/JjH6MTkYkf — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 24, 2024

أمراض الشيخوخة وبطارية للقلب

ويعاني العاهل السعودي حزمة أمراض خطيرة منذ مدة بسبب تقدمه في العمر، حتى أنه يعيش “بمنظم لضربات القلب” وفي مارس من العام 2022، دخل أيضا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتغيير هذه البطارية.

وفي يوليو من العام 2020، أعلن الديوان الملكي السعودي نقل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

فيديو | #الديوان_الملكي: نجاح عملية جراحية بالمنظار لـ #الملك_سلمان لاستئصال المرارة وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية#الإخبارية pic.twitter.com/UziRDpV5wx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2020

هذه الأمراض الناتجة عن الشيخوخة يضاف لها أيضا مرض الزهايمر الذي يعاني منه الملك سلمان بشكل كبير منذ سنوات، مع تكتيم على إصابته بهذا المرض.

جدير بالذكر أنه من النادر أن تنشر السلطات السعودية، بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك سلمان الذي يترأس الحكم منذ نحو 9 سنوات.

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وتولى سلمان حكم المملكة خلفا لأخيه الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز منذ عام 2015، ورغم وجوده على العرش إلا أن الحاكم الفعلي المعروف للسعودية هو نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتحكم الرئيسي بكل شيء.

نسأل الله باسمه الأعظم ذو الجلال والإكرام الحي القيوم أن يشافي ويعافي مليكنا وقائدنا #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز وأن يُلبسه لباس الصحّة والعافية، المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ

وزال عنك إلى أعدائك الألمُ🌺

وما أخصك في برء بتهنئةٍ

إذا سلمت فكل الناس قد سلموا🌺… https://t.co/fT89sBNGwZ pic.twitter.com/lIxRGAFe0s — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 24, 2024

ورغم ذلك وفي العام 2017، نفت المملكة أن يكون الملك على وشك التنازل عن الحكم لصالح نجله الشاب محمد بن سلمان، ولي العهد الذي تأكد دوره كحاكم فعلي للبلاد.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1574818662162333696

وقال مسؤول سعودي لوكالة بلومبيرغ وقتها: “ليس هناك أي احتمال على الإطلاق بأن يتنازل الملك سلمان عن الحكم.. الملوك السعوديين عادة ما يظلون في السلطة حتى عندما تمنعهم الحالة الصحية من أداء واجباتهم.”

وبعد إعلان الديوان عن نقل الملك سلمان إلى مستشفى، تصدرت وسوم باسمه منصات التواصل في المملكة.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم

أن يمتعك بالصحة والعافية

وأن يحفظك ويرعاك ، وطهور وأجر وعافية

يا ابونا كلنا 🤲🏻💚#الديوان_الملكي#عبدالعزيز_بن_فهد

#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/034Pdp5Wlf — لـ الآمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود (@f_es) April 24, 2024

الملك سلمان والزهايمر

وسبق أن كشف الأكاديمي والمعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه، تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز.

https://twitter.com/islahvideo/status/1370087855482146817

وقال الفقيه في كلمة مصورة له بمارس عام 2021، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملكة. مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”.

وأضاف المعارض السعودي المقيم في بريطانيا: “الملك سلمان لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق.”