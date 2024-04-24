“بضاعتكم رُدت إليكم” .. القسام توقع قوتين في كميني صواريخ F16 لم تنفجر بالمغراقة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، عن تنفيذها كمينين ضد قوتين من جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كميني المغراقة .. عبوات ناسفة وصواريخ “F16” لم تنفجر

وقالت “القسام” في بيانٍ مقتضب عبر قناتها في تلغرام عن كميني المغراقة: “مجاهدونا يستدرجون قوتين صهيونيتين مؤللتين ويوقعونهما في كميني ألغام منفصلين مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ “F16″ التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة”.

وسبق هذا الإعلان، فيديو نشرته القسام، يظهر قنص ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، في عملية وقعت يوم الـ22/نيسان الجاري.

عــاجــل | كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية قنص ضابط صهيوني شمال بيت حانون شمال قطاع غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/PMjOTqgnz4 — رضوان الأخرس (@rdooan) April 24, 2024

وأمس الثلاثاء، أعلن ناطق عسكري اسرائيلي مقتل الجندي “سالم الخربشات”، وهو بدوي من سكان النقب، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قنصًا في بيت حانون شمال قطاع غزة. مشيراً إلى أنه من وحدة قصاصي الأثر في جيش الاحتلال.

يذكر أن كتائب القسام بثت في وقتٍ سابق مشاهد لـِ “كمين الأبرار” النوعي، الذي نفذته ضد قوات جيش الاحتلال، عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، معلنةً مقتل 9 جنود اسرائيليين فيه.

🎥التخطيط له استمر 50 يوماً .. الفيديو الكامل لـِ #كمين_الزنة شرق #خانيونس الذي أوقعت فيه #كتائب_القسام يوم 27 رمضان قوات اسرائيلية في مقتلة تاريخية. pic.twitter.com/uEiViWSXsD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 9, 2024

ودخلت الحرب على قطاع غزة يوم الثلاثاء (23/4/2024)، يومها الـ200 على التوالي، مع تواصل القصف والمجازر الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، في حين ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34.183 والجرحى إلى 77.143 منذ 7 أكتوبر. وفق وزارة الصحة بغزة

في المقابل، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب 605، منهم 260 منذ بدء العملية البرية. في حين بلغ عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب على غزة 3294، بينهم 1583 أصيبوا منذ بدء العملية البرية.