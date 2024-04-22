WSJ: دبي مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش

وطن – سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين وكبار اللصوص الأول لغسيل الأموال، وذكر أن رحلات هيثرو إلى دبي تحتوي على ميزتين كبيرتين لغسل الأموال: لا يقوم أحد في المطارات بتفتيش الأمتعة الصادرة بحثا عن النقود، والثانية يرحب بهذه الأموال داخل الدولة دون السؤال عن مصدرها.

وتابع التقرير ضاربا أحد الأمثلة على ذلك: ركبت “جو إيما لارفين” عربة أمتعة مكدسة بالحقائب عبر مطار هيثرو في لندن في أغسطس 2020، وسلمت جواز سفرها إلى وكيل طيران الإمارات لرحلة إلى دبي. كانت لارفين تسافر في درجة رجال الأعمال مع امرأة أخرى ورفعوا معا سبع حقائب ثقيلة على الحزام الناقل. تبادلت الرسائل النصية مع صديقها في طريقها إلى خط الأمن، والذي سألها: “هل تشعر أنك بخير؟”.

فأجبته لارفين: “نعم يا عزيزي حملت الحقائب ـ ما قيمته ملايين الدولارات من الجنيهات البريطانية ملفوفة بأربطة مطاطية ومجمعة في حقائب البلاستيك ـ.”

دبي الوجهة الأولى لغسيل الأموال في العالم

تم توجيه هذه الأموال إلى أكبر وجهة دولية لغسيل الأموال والتي تفرض رسوما باهظة على العملاء لتبادل النقود بالذهب أو العملات الأخرى. وكان طريقها المفضل إلى دبي من هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في العالم للمسافرين الدوليين.

تطلب المملكة المتحدة من الركاب إخبار سلطات الجمارك إذا كانوا يغادرون البلاد بأكثر من ما يعادل حوالي 10000 دولار، لكن لارفين لم تفعل ذلك، وخاطرت بالاعتقال. دخلت الحقائب السبع نظام مناولة الأمتعة في هيثرو وانزلقت من خلال ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، يفحص فقط المتفجرات وغيرها من العناصر التي يحتمل أن تكون خطرة.

ويتابع تقرير “وول ستريت جورنال” أنه في صباح اليوم التالي، جمعت النساء أمتعتهن في دبي دون الحاجة إلى القلق، حيث يسمح بدخول أي مبلغ نقدي إلى الإمارات العربية المتحدة، طالما تم الإعلان عنه. اتبعت النساء اللافتات إلى الجمارك وأخبرن السلطات أنهن أحضرن ما يعادل 2.8 مليون دولار.

لا تقوم معظم المطارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بمسح أمتعة الركاب بحثا عن النقود، وهو مشروع مكلف في المعدات والموظفين. لا تلتزم البلدان التي يتم فيها الترحيب بجميع الأموال بالإبلاغ عن الحقائب المليئة بالنقود التي تصل من الخارج. قال مسؤولو إنفاذ القانون إن الثغرات تسمح لمليارات الدولارات من النقد بالسفر خارج المملكة المتحدة وأماكن أخرى إلى بلدان ذات قواعد وإجراءات أقل في هذا الخصوص.

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ويقدم مغسلو الأموال خلسة أكثر من 2 تريليون دولار من العائدات من الشركات غير القانونية إلى النظم المالية العالمية كل عام، وفقا للتقديرات. من المحتمل أن ينقل ركاب الطائرات الدولية مئات المليارات من الدولارات نقدا، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي وكالة حكومية دولية تضع معايير مكافحة غسل الأموال للبلدان.

أحد أسباب الكثير من تهريب شركات الطيران هو أن العقوبات والفضائح على العملاء المشاركين في غسل الأموال دفعت المزيد من البنوك في جميع أنحاء العالم إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. قال جورج فولوشين، من ACAMS، وهي مجموعة صناعية لمهنيي مكافحة الجريمة المالية: “لا يمكنك الدخول إلى بنك بهذا القدر من المال دون أن يتم الإبلاغ عنه”. “سيتم القبض عليك في الفرع التالي.”

ويستند هذا التقرير لعملية تهريب النقد في هيثرو إلى الوثائق والأدلة الصادرة عن سلطات المملكة المتحدة، وسجلات المحكمة التي تضمنت رسائل نصية وصورا، وشهادة المحكمة من قبل سعاة الأموال، بالإضافة إلى مقابلات مع المحققين والأشخاص المطلعين على هذه المسألة.

قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن ضباط الجمارك يستجيبون بفعالية لأمن المطار لمخاطر التهريب. رفض المتحدث باسم مطار هيثرو التعليق على معداته وممارساته الأمنية. قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الكشف عن تهريب النقود هو مسؤولية السلطات حيث نشأت النقود.

قال مسؤول في الإمارات المتحدة إنه يعمل على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك من خلال الاستخبارات المشتركة والعمليات المشتركة مع المملكة المتحدة. تمت إزالة دولة الإمارات المتحدة، وهي وجهة عالمية للأغنياء، مؤخرا من قائمة الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة المالية العالمية.

الإمارات ملاذ الفاسدين وكبار اللصوص

قال المسؤولون والمجموعات الصناعية إن تهريب النقود عبر شركات الطيران يمثل خطرا منخفضا نسبيا على الأشخاص المعينين للقيام بهذه المهمة. كانت لارفين وصديقها من بين ثلاثة عشر مهربا مزعوما يعملون لدى غاسل أموال من دولة الإمارات المتحدة. بدا وكأنه مال سهل. تعتقد السلطات أنها نقلت 125 مليون دولار، إلى حد كبير من يوليو إلى أكتوبر في عام 2020.

“كيف أفلتوا من ذلك بحق الجحيم – الكثير من المال في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة؟” قال إيان تروبي، كبير ضباط التحقيق في المملكة المتحدة. الوكالة الوطنية للجريمة. قال إن إحدى الإجابات هي أن أمن المطار ليس للكشف عن الجرائم، بل لسلامة الطيران فقط.

بعد ثلاثة أسابيع، غادرت لارفين إلى هيثرو مع صديقها وبضعة ملايين من الدولارات نقدا في ثماني حقائب. كان صديقها قلقا بشأن جذب الانتباه غير المبرر بالكثير من الأمتعة. أرسل رسالة نصية: “إنه أمر سخيف للغاية”.

قصة تهريب أخرى

ونقلت “وول ستريت جورنال” قصة لنموذج آخر مشابه، حيث بدأ عبد الله الفلاسي نقل الأموال من هيثرو إلى دبي حوالي عام 2017 ووسع عملياته خلال الوباء.

في يوم رأس السنة الجديدة 2020، غادر الفالاسي هيثرو مع 11 حقيبة، تزن 463 رطلا، وأبلغ عن ما يعادل 850،000 دولار في دبي. أخبر شريكا تجاريا سابقا أن لديه صلات بالعائلة المالكة. كان والد زوجته يدير جمارك مطار دبي.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، أرسل الفلاسي رسالة نصية إلى ميشيل كلارك، وهي مساعدة تنفيذية تتطلع إلى الانتقال إلى دبي مع أطفالها وزوجها، وهي لاعبة كرة قدم محترفة سابقة. كانت تنتمي إلى حشد محب للمرح في مدينة ليدز الشمالية، حيث عملت في مجموعة التلفزيون المدفوع سكاي.

أرسل الفلاسي كلارك تذكرة لرحلة ليلية من هيثرو إلى دبي، عائدا في نفس اليوم. كان لديها رسالة نصية مع صورة رسالة تأذن لها بحمل النقود لشركة يمتلكها الفالاسي، مما يضفي شعورا زائفا بالشرعية على الوظيفة.

بعد هبوط كلارك، أرشدها الفلاسي في الرسائل النصية والرسائل الصوتية للإبلاغ عن النقود في مكتب المطار، وقال إنه كان ينتظر في الخارج. طارت ثلاث مرات أخرى في فبراير 2020 وجند الفلاسي سعاة آخرين.

في يوليو 2020، أرسلت كلارك رسالة نصية إلى صديق، قائلة إنها بحاجة إلى 12 شخصا للعمل. معايير الوظيفة: “لا يتحدث والثقة والموثوقية!!!” وضع صديق كلارك على اتصال مع لارفين، قائلا إن كلارك عمل في سفارة الإمارات المتحدة.

التقت النساء لتناول القهوة. جلس ابن كلارك المراهق على طاولة قريبة. أظهرت كلارك لارفين شهادات مختومة ستحملها كساعي مستندات وعرضت 3000 جنيه إسترليني، حوالي 3750 دولارا، لنقل الحقائب. ستدفع كلارك أيضا مقابل بقاء لاركن في منتجع حتى تعود إلى المنزل مع الحقائب الفارغة.

في الشهر التالي، أرسلت لارفين كلارك صورة لجواز سفرها وسافرت بالقطار إلى محطة كينغز كروس في لندن، في طريقها إلى مطار هيثرو. كان معدل ضربات قلبها يرتفع، وأرسلت رسالة نصية إلى صديقها الجديد، جوناثان جونسون، وهو مجند تنفيذي.

كتب: “من فضلك كن حذرا.. أنا وحدي هنا.”

توجهت لارفين إلى ستاربكس في منطقة تسوق باهظة الثمن والتقت برفيقتها في السفر، وهي امرأة تبلغ من العمر 25 عاما من مدينة خارج لندن. التقطهم سائق في سيارة مرسيدس سوداء وقادهما إلى عنوان قريب لجمع الحقائب.

في المطار، ذهبوا إلى طيران الإمارات ووضعوا الحقائب السبع على الحزام الناقل. دخلت الأمتعة فم الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد الذي يستخدم التصوير المقطعي المحوسب، للعثور على المتفجرات. لا يشاهد الناس هذه الصور، على عكس أمن الركاب، ما لم يحدد البرنامج عنصرا قد يشعل النار أو ينفجر. يمكن برمجة الآلات للعثور على النقود، ولكنها ليست كذلك لأنها يتم تشغيلها من قبل وكلاء أمن المطار، المسؤولين عن سلامة الركاب، وليس مسؤولي الجمارك والهجرة.

استقرت لارفين ورفيقها في السفر في مقاعدهما في درجة رجال الأعمال، وقام معالجو الأمتعة بخزن حقائبهم أسفلها في الانتظار. ذهبت الرحلة، هناك والعودة، دون عوائق.

عملية تم ضبطها

في أكتوبر 2020، لم تكن امرأتان أخريان محظوظتين للغاية. تم استجوابهم عند بوابة مغادرة هيثرو من قبل ضباط قوة الحدود، الوكالة المسؤولة عن الجمارك والهجرة في المملكة المتحدة. أخبرت إحدى النساء الضباط أنها فحصت خمس حقائب إلى دبي لأنها لم تكن متأكدة مما بداخلها.

“يا إلهي.” لقد تم احتجازنا،” أرسلت المرأة رسالة نصية إلى كلارك، الذي كان في دبي. “ما هذا اللعنة.”

تم تفريغ الحقائب من الطائرة. احتوت على ما يقرب من 2 مليون جنيه إسترليني نقدا، حوالي 2.4 مليون دولار. كان لديهم أيضا مقاطع فيديو للملاحظات المجمعة التي يتم إلقاؤها من أكياس التسوق لإعادة التعبئة.

يشتبه المحققون في أن مقاطع الفيديو ذات الطابع الزمني كانت تهدف إلى إثبات التحويلات النقدية لعملاء غسل الأموال. حددت السلطات امرأة في مقاطع الفيديو كعضو آخر في مجموعة التهريب من وشم على ساعدها.

بحث المحققون في هاتف إحدى النساء ومن تلك المعلومات بدأوا في تجميع كيفية نمو عملية الفلاسي لغسل الأموال إلى 36 ساعيا دوليا.

في ديسمبر 2020، ألقي القبض على كلارك ومعها حوالي 9 ملايين دولار من الذهب على متن طائرة خاصة في زنجبار، قبالة ساحل تنزانيا، كما قال تروبي، كبير ضباط التحقيق في القضية.

اعتقلت سلطات المملكة المتحدة ثمانية سعاة آخرين مزعومين في مايو 2021. بعد سبعة أشهر، زار الفلاسي لندن بشكل غير متوقع مع زوجته وأطفاله، وأقام في شقة مملوكة لعائلة زوجته في ساحة بلغرافيا الحصرية.

في أحد الأيام في وقت الغداء، طرق المحققون الحكوميون باب الفلاسي. استولوا على ثلاثة هواتف كشفت عن تفاصيل عمليته، والتي ظهرت لاحقا في وثائق المحكمة.

قبل كل رحلة، أرسلت كلارك صور الفلاسي لجوازات سفر المسافرين حتى يتمكن من شراء تذاكر الطيران الخاصة بهم. لقد حجزهم في درجة رجال الأعمال الإماراتية للاستفادة من بدل الأمتعة الإضافية. عادوا في الدرجة الاقتصادية. دفع الفلاسي ببطاقته الائتمانية.

دفعت كلارك للسعاة مقابل العمل، بالإضافة إلى بعض النفقات، مثل اختبارات كوفيد، من حسابها المصرفي في المملكة المتحدة.

رتب الفلاسي استلام النقود من العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأدار الخدمات اللوجستية لحساب وتعبئة النقود. لقد فرض حوالي 10٪ من المجموع. في دبي، قام بتبديل الأوراق الإسترلينية إلى الذهب والعملة المحلية من خلال البنوك والصرافين وفي معاملات مواقف السيارات.

الفلاسي وعملائه قاموا بتهريب ما يصل إلى 250 مليون دولار

قال تروبي، كبير المحققين في القضية، إنه يشتبه في أن الفلاسي وعملائه قاموا بتهريب ما يصل إلى 250 مليون دولار من عام 2017 حتى اعتقاله في ديسمبر 2021. قال المدعون العامون إن النقود جاءت من السلوك الإجرامي. وفقا للسلطات، لم يحدد الفلاسي عملائه أبدا.

أقر الفلاسي بأنه مذنب في يونيو 2022 بغسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات و7 أشهر. صادرت الحكومة حوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني من أصول الفلاسي، بما في ذلك مرسيدس G63 وشاحنة فورد الصغيرة وثلاث ساعات رولكس. قال محاميه في المحكمة إن الفلاسي كان أحمقا مفيدا لكبار العملاء، الأشخاص الذين لم يذكرهم الفالاسي أبدا.

أحد المهربين انتحر

وتخضع كلارك للتحقيق في دبي بتهمة غسل الأموال. تود سلطات المملكة المتحدة استجوابها هي والآخرين في دبي حول تورطهم المزعوم. أطلق زوج كلارك شركة عملات مشفرة رعت مباريات الملاكمة في ساحة دبي. حكم على ثلاثة من السعاة بالسجن، وتمت تبرئة واحد. انتحر الساعي الذي هرب 5 ملايين دولار في أغسطس 2020 . قالت السلطات إن هاتفه يحتوي على رسائل تحتوي على تفاصيل حول العملية.

أدين لارفين وجونسون بغسل الأموال العام الماضي في المحكمة، سعوا إلى إلقاء اللوم على هيثرو وطيران الإمارات والإمارات العربية المتحدة لعدم وجود إجراءات أمنية مشددة تمنع ذلك ووجها التهم بالفساد لسلطات الإمارات التي تسمح بهذا. تلقى الزوجان والعديد من السعاة الآخرين أحكاما مع وقف التنفيذ. تمت إدانة اثنين من سعاة آخرين في يناير ومن المقرر إصدار الحكم عليهما في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال جونسون في نصوص لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه ولارفين كانا شخصين عاديين تعرضا للخداع، وألقى باللوم على الفساد والسياسة للسماح بالكثير من النقود بالمرور عبر مطار هيثرو إلى دبي دون اكتشاف.

قال جونسون إنه إذا كان ما فعلوه جريمة كبيرة، فلماذا لا تقوم المطارات بمسح الأمتعة بحثا عن النقود؟