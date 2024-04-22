عملية دهس في القدس تسفر عن إصابة مستوطنين.. التفاصيل والمشاهد الأولى

وطن – أصيب ثلاثة مستوطنين على الأقل بجروح جراء تعرضهم لعملية دهس وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادثة دهس بالقدس، وإن المنفذين حاولا إطلاق النار قبل أن يغادران المكان.

المشاهد الأولى من مكان عملية دهس مشتبه بها في القدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/eBGOmBtiVH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 22, 2024

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

يأتي هذا فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه بلاغا عن جرحى جراء عمـلية دهس في القدس، مؤكدا إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

ووقعت العملية في الحي الاستيطاني المسمى “روميما”، وهو في غربي مدينة القدس.

#عاجل | تغطية صحفية: "الاشتباه بعملية دهـ..س في حي روميما في القدس المحتلة" pic.twitter.com/8OYd9njNF0 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 22, 2024

بحث مكثف

وشاركت طائرة مروحية في البحث عن منفذي عمـلية الدهس غربي القدس المحتلة.

فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر جنودا من جيش الاحتلال يفتشون سيارات بالمنطقة التي شهدت العملية.

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سلاح غير مستخدم

وقالت تقارير عبرية، إن منفذيّ العملية انسحبا من المكان، وعثر في طريقهما على سلاح من نوع “كارلو” لكنهما لم يستخدماه.

وفي أعقاب العملية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

فيما بعد أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال فلسطينيين مشتبه بتنفيذهما عملية الدهس في القدس المحتلة.