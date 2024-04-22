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عملية دهس في القدس تسفر عن إصابة مستوطنين.. التفاصيل والمشاهد الأولى

بقلم
عملية دهس في القدس

وطن – أصيب ثلاثة مستوطنين على الأقل بجروح جراء تعرضهم لعملية دهس وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادثة دهس بالقدس، وإن المنفذين حاولا إطلاق النار قبل أن يغادران المكان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

يأتي هذا فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه بلاغا عن جرحى جراء عمـلية دهس في القدس، مؤكدا إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

ووقعت العملية في الحي الاستيطاني المسمى “روميما”، وهو في غربي مدينة القدس.

بحث مكثف

وشاركت طائرة مروحية في البحث عن منفذي عمـلية الدهس غربي القدس المحتلة.

فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر جنودا من جيش الاحتلال يفتشون سيارات بالمنطقة التي شهدت العملية.

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سلاح غير مستخدم

وقالت تقارير عبرية، إن منفذيّ العملية انسحبا من المكان، وعثر في طريقهما على سلاح من نوع “كارلو” لكنهما لم يستخدماه.

وفي أعقاب العملية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

فيما بعد أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال فلسطينيين مشتبه بتنفيذهما عملية الدهس في القدس المحتلة.

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عملية دهس في القدس

عملية دهس في القدس تسفر عن إصابة مستوطنين.. التفاصيل والمشاهد الأولى

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