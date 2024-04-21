“هتك عرض ودعارة ومخدرات في فيلا” .. ورطة لـِ9 كويتيين و3 مغربيات بعد وفاة فتاة قاصر!

اعتقلت السلطات المغربية خليجيين اثنين، للاشتباه بتورطهما في وفاة قاصر بفيلا في قرية “واحة سيدي ابراهيم” بمراكش، فيما أطلقت بكفالةٍ مالية (10.000 درهم مغربي) سراح سبعة آخرين يحملون الجنسية الكويتية.

اعتقال كويتيين في المغرب

وأضافت مصادر لصحيفة “هسبريس” المغربية، أنّ المحكمة الابتدائية في مراكش أطلقت سراح ثلاث شابات من جنسية مغربية، بعد دفع كل واحدة منهن كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم “التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات”.

شبكة تفتيش الكويت تنفرد بتفاصيل القضية :

• الواقعة تمت في فيلا مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم.

• إطلاق سراح 7 كويتيين على ذمة التحقيق بكفالة 10000 درهم.

• التهم عبارة عن 《التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء… pic.twitter.com/XqNqw3mQ2Z — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 21, 2024

وذكرت أنه جرى الجمعة، بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي، إحالة المشتبه بهم في وفاة الضحية في ظروف غامضة- إذ يحتمل أن تكون وفاتها ناتجة عن استهلاك جرعة زائدة من المخدرات، خاصة الصلبة- على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المقتضى في هذا الملف.

“تناول مفرط للمخدرات”

وفتح تحقيق تمهيدي مع خليجيين وثلاث فتيات على خلفية وفاة شابة في عقدها الثاني بعد سقوطها في المسبح، ونقلها إلى مصحة بمدينة مراكش بين الحياة والموت.

وأرجعت المصادر وفاة الضحية، التي نقلت يوم الاثنين الماضي فاقدة الوعي إلى مركز صحي بمدينة مراكش، إلى تناول مفرط للمخدرات.

وأشارت إلى أن التحقيق ينتظر صدور تقرير التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة قبل إحالة الموقوفين وكل من ثبت تواطؤه على النيابة العامة.