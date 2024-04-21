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من هي التونسية التي جثا محمد بن زايد على ركبتيه أمامها وهل ينجح “شيطان العرب” في تلميع صورته بهكذا لقطات؟

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محمد بن زايد مع التونسية إيمان الصفاقسي

وطن – لا يترك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فرصة لتلميع صورته والتغطية على دوره المشبوه في خراب المنطقة وتدميرها بمخططاته الخبيثة، إلا ويقتنصها وتهلل لها وسائل إعلامه وذبابه الإلكتروني.

وفي هذا السياق تداولت مواقع وحسابات إماراتية بمنصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد بن زايد وهو يجالس تونسية وأم لطفلين مقعدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ويقوم بتكريمها.

فيديو إيمان الصفاقسي.. محمد بن زايد و”أخذ اللقطة”

وهي السيدة التي اتضح أن اسمها ايمان الصفاقسي، أثناء تكريمها في حفل جائزة أبو ظبي الذي أقيم في قصر الحصن بأبو ظبي.

وعرف عن الصفاقسي الشجاعة وحب الخير والعمل التطوعي ، وأنقذت 8 أشخاص خلال حريق وقع في منطقة الخالدية بأبو ظبي عام 2022 بعد أن انفجرت بهم أسطوانة غاز فتعرضت لإصابة بليغة.

جثا على ركبتيه

ولإضفاء شو وتلميع لصورته في الفتن والقلاقل التي يحدثها في دول عربية عدة التقط مقطع فيديو له وهو يجثو على ركبتيه أمام السيدة التونسية التي بدت جالسة على كرسي متحرك ولم يعرف الحديث الذي دار بينهما.

ونشرت قناة الإمارات مقابلات مع مسؤولين وزوج وأصدقاء الصفاقسي للحديث عن عملها البطولي الذي توجه الشيخ محمد بن زايد بمنحها جائزة أبوظبي بعد أن “أسهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية في تقديم العون إلى مصابي الحريق” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

من السودان إلى اليمن

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي”موقع إكس”-تويتر سابقاً حيال محاولة محمد بن زايد تلميع نفسه والتغطية على جرائمه في اليمن والسودان وليبيا وسوريا والعراق ، وغيرها من البلدان العربية، بمثل هكذا لقطات مفتعلة يتم الترويج لها.

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وعلق “سليمان منذر”: “عملية تلميع سمعه لإمارة تعيش على البترول وتنظيف الأموال والمتاجرة بخامات محظورة من جهات معينه كالذهب من بعض الدول الإفريقية والعصابات المنظمة من كل العالم”.

وعقب آخر :” تمر لحظات على الشيطان يكون بها لطيفا وهذا لا يعني انه لم يعد شيطاناً” .

وطالب آخر ابن زايد قبل أن يتظاهر بالإنسانية والأخلاق أن “يوقف حرب السودان التى يعاني منها الصغير والكبير”.

وأضاف: “آلاف الأرواح زهقت وكثير من النساء اغتصبت وملايين البشر مشردين وملايين يسجنهم الجنجويد القتله في قراهم نهب منهم من نهب وقتل من قتل”.

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محمد بن زايد مع التونسية إيمان الصفاقسي

من هي التونسية التي جثا محمد بن زايد على ركبتيه أمامها وهل ينجح “شيطان العرب” في تلميع صورته بهكذا لقطات؟

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