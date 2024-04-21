من هي التونسية التي جثا محمد بن زايد على ركبتيه أمامها وهل ينجح “شيطان العرب” في تلميع صورته بهكذا لقطات؟

وطن – لا يترك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فرصة لتلميع صورته والتغطية على دوره المشبوه في خراب المنطقة وتدميرها بمخططاته الخبيثة، إلا ويقتنصها وتهلل لها وسائل إعلامه وذبابه الإلكتروني.

وفي هذا السياق تداولت مواقع وحسابات إماراتية بمنصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد بن زايد وهو يجالس تونسية وأم لطفلين مقعدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ويقوم بتكريمها.

رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان يستمع الى أيمان الصفاقسي , أحد المكرمين بجائزة أبوظبي أيمان أصيبت في حادث حريق و انفجار اسطوانة غاز في ابوظبي عام 2022 وكانت تساعد المصابين في نفس الحادث pic.twitter.com/XDiOJQGT5c — عتيق سيف السويدي (@alsuwaidi_ae) April 19, 2024

فيديو إيمان الصفاقسي.. محمد بن زايد و”أخذ اللقطة”

وهي السيدة التي اتضح أن اسمها ايمان الصفاقسي، أثناء تكريمها في حفل جائزة أبو ظبي الذي أقيم في قصر الحصن بأبو ظبي.

وعرف عن الصفاقسي الشجاعة وحب الخير والعمل التطوعي ، وأنقذت 8 أشخاص خلال حريق وقع في منطقة الخالدية بأبو ظبي عام 2022 بعد أن انفجرت بهم أسطوانة غاز فتعرضت لإصابة بليغة.

جثا على ركبتيه

ولإضفاء شو وتلميع لصورته في الفتن والقلاقل التي يحدثها في دول عربية عدة التقط مقطع فيديو له وهو يجثو على ركبتيه أمام السيدة التونسية التي بدت جالسة على كرسي متحرك ولم يعرف الحديث الذي دار بينهما.

رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان يستمع الى أيمان الصفاقسي , أحد المكرمين بجائزة أبوظبي أيمان أصيبت في حادث حريق و انفجار اسطوانة غاز في ابوظبي عام 2022 وكانت تساعد المصابين في نفس الحادث pic.twitter.com/XDiOJQGT5c — عتيق سيف السويدي (@alsuwaidi_ae) April 19, 2024

ونشرت قناة الإمارات مقابلات مع مسؤولين وزوج وأصدقاء الصفاقسي للحديث عن عملها البطولي الذي توجه الشيخ محمد بن زايد بمنحها جائزة أبوظبي بعد أن “أسهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية في تقديم العون إلى مصابي الحريق” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يقدم #جائزة_أبوظبي إلى إيمان الصفاقسي بعد أن قدمت أسمى معاني الإنسانية والإخلاص في العمل.. #خير_بلا_حدود #قناة_الإمارات pic.twitter.com/9BjzFc2fp4 — قناة الإمارات (@emarattv) April 19, 2024

من السودان إلى اليمن

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي”موقع إكس”-تويتر سابقاً حيال محاولة محمد بن زايد تلميع نفسه والتغطية على جرائمه في اليمن والسودان وليبيا وسوريا والعراق ، وغيرها من البلدان العربية، بمثل هكذا لقطات مفتعلة يتم الترويج لها.

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وعلق “سليمان منذر”: “عملية تلميع سمعه لإمارة تعيش على البترول وتنظيف الأموال والمتاجرة بخامات محظورة من جهات معينه كالذهب من بعض الدول الإفريقية والعصابات المنظمة من كل العالم”.

عملية تلميع سمعه لإماره تعيش على البترول و تنظيف الاموال و المتاجره بخامات محظوره من جهات معينه كالذهب من بعض الدول الافريقيه و العصابات المنظمه من كل العالم .. — Suleiman Monther (@SuleimanMonther) April 20, 2024

وعقب آخر :” تمر لحظات على الشيطان يكون بها لطيفا وهذا لا يعني انه لم يعد شيطاناً” .

وطالب آخر ابن زايد قبل أن يتظاهر بالإنسانية والأخلاق أن “يوقف حرب السودان التى يعاني منها الصغير والكبير”.

وأضاف: “آلاف الأرواح زهقت وكثير من النساء اغتصبت وملايين البشر مشردين وملايين يسجنهم الجنجويد القتله في قراهم نهب منهم من نهب وقتل من قتل”.