من التخطيط إلى التنفيذ.. القسام تبث مشاهد لكمين مركب نفذته بالضفة الغربية

وطن – بثت قناة “الجزيرة” مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام في 7 أبريل/نيسان الجاري، قرب “قرية النبي إلياس” شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأسفر عن إصابتين، إحداهما لمجندة إسرائيلية.

وأظهرت المشاهد مراحل تجهيز خطة التنفيذ والاستدراج والانسحاب. وبدا في مقطع من الفيديو أحد المقاومين وهو يرتدي قفازين سوداوين ويرسم على ورق أمامه مراحل العملية.

فيما بدت مسبحة إلكترونية ونسخة مفتوحة من القرآن الكريم إلى جانبه، وظهرت خريطة جوية للمنطقة في حين يقوم أحد أفراد القسام بشرح الخطة.

كمين المقاومة في قرية النبي إلياس

وتلا ذلك مشاهد من 3 كاميرات، كانت الأولى من داخل المركبة المفخخة، والثانية خارجها، فيما كانت الثالثة مع منفذ الكمين، وأظهرت استهداف الحافلة ثم توقفها ومواصلة استهدافها مرة أخرى، ويسمع صوت أحدهم وهو يقول ” أشهد أن لا إله إلا الله”.

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اكتشاف وانسحاب

ووثق مشهد تال لحظة انسحاب المنفذ واستدراج الجنود وبعد 10 دقائق وصلت القوة الأولى من جيش الاحتلال، ثم القوة الثانية والثالثة وأخيراً الرابعة. ثم طواقم الإسعاف ويبدو أن جنود الاحتلال اكتشفوا الكمين فانسحبوا من المكان.

وفي مشهد آخر تظهر لحظة تفجير عبوة حيث ينبعث من المكان الذي تم تصويره من مكان عال دخان أبيض كثيف.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن في هذا اليوم إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة في شارع 55، قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وسبقت هذه العملية بأيام أيضا عملية أخرى في قلقيلية أصيب فيها 4 أفراد من الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس عند مدخل بلدة “كوخاف يائير” قرب بلدة الطيرة داخل الخط الأخضر، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذ العملية.