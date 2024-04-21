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عاريين .. ماذا فعلت جورجينا ورونالدو على أحد الشواطئ في السعودية! (فيديو)

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جورجينا ورونالدو على أحد الشواطئ في السعودية

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز فيديو جمعها بشريكها كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وهما يستمتعان بالإجازة على أحد الشواطئ في المملكة العربية السعودية.

جورجينا ورونالدو على أحد الشواطئ في السعودية

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته رودريجيز على انستغرام، وهي تخرج من الماء وهي تعانق رونالدو وتقبله بملابس البحر.

وشوهد الاثنان ممسكين بأيديهما أثناء سيرهما على شاطئ في المملكة العربية السعودية، وينتهي المقطع الذي تبلغ مدته 25 ثانية عندما تسير جورجينا نحو الكاميرا، وشريكها ينظر إليها.

وقرر الاثنان الابتعاد عن كل شيء لبضعة أيام، مستفيدين من الاستراحة بين المباريات لفريق النصر الذي يقوده رونالدو.

رونالدو .. 29 هدفًا في الدوري السعودي

وأمضى رونالدو الموسم ونصف العام الماضيين في المملكة مع عائلته.

وسجل رونالدو 29 هدفًا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر. مع لعب النصر مباراة أكثر من الزعيم.

وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين سجل مع الفريق 50 هدفًا، وصنع 14 في 56 مباراة.

وغاب كريستيانو رونالدو عن فوز النصر 3/1 على الفيحاء، يوم الجمعة، في الدوري السعودي؛ للإيقاف، بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بسبب ضرب علي البليهي مدافع الهلال.

 

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