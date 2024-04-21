ريال مدريد يقتل برشلونة في الكلاسيكو برصاصة بيلينجهام (شاهد)

حسم ريال مدريد كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني لصالحه بفوزه القاتل (3-2) على برشلونة، الأحد، ليلامس اللقب بعد اتساع الفارق إلى 11 نقطة مع غريمه الكتالوني.
وقاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للانتصار على الغريم التقليدي برشلونة في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”، ويقتل أحلام البلوجرانا في المنافسة على اللقب.
وسجل لريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).
🏁 نهاية المباراة!
ريال مدريد 3-2 برشلونة
⚽️ 6' Christensen
⚽️ 18' @ViniJr (ضربة جزاء)
⚽️ 69' Fermín
⚽️ 73' @Lucasvazquez91
⚽️ 90+1' @BellinghamJude #الكلاسيكو | #Emirates pic.twitter.com/E9xakie99q
— ريال مدريد (@realmadridarab) April 21, 2024
وبهذا الانتصار في الكلاسيكو يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.
بيلينغهام يحسم اللقاء على طريقته 👑#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/6ejvpJw3sq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فاسكيز يستغل ثغرة دفاعية و يعدل الكفة مجددا #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/5KrhCWit7l
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فيرمين يسجل ويحتفل أمام جمهور الريال على طريقة ميسي #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/hD7X4A3uyh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فينيسيوس يعادل النتيجة من علامة الجزاء 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/ttHFYUmkQW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
رأسية كريستنسن تسكن شباك الريال 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/5oDD7yqKcz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024