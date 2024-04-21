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ريال مدريد يقتل برشلونة في الكلاسيكو برصاصة بيلينجهام (شاهد)

بقلم
بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على برشلونة في الكلاسيكو

حسم ريال مدريد كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني لصالحه بفوزه القاتل (3-2) على برشلونة، الأحد، ليلامس اللقب بعد اتساع الفارق إلى 11 نقطة مع غريمه الكتالوني.

وقاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للانتصار على الغريم التقليدي برشلونة في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”، ويقتل أحلام البلوجرانا في المنافسة على اللقب.

وسجل لريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).

وبهذا الانتصار في الكلاسيكو يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

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