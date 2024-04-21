العمانيون ينعون سعيد الشنفري.. من هو وزير النفط الذي كان محل ثقة السلطان قابوس؟

وطن – ودعت سلطنة عمان، الأحد، أحد رجالاتها المهمين ممن ساهموا في بناء عصر النهضة في البلاد إلى جانب السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهو وزير النفط السابق الشيخ “سعيد بن أحمد الشنفري “الذي رحل عن عمر ناهز الـ 73 عاماً.

وكان سعيد الشنفري أحد الذين أخلصوا لعُمان وساعدوا السلطان قابوس في نهضتها، وكان له أياد بيضاء في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.

وفاة وزير النفط السابق بالسلطنة سعيد الشنفري

وشغل سعيد بن أحمد الشنفري منصب وزير النفط والمعادن في سلطنة عمان لسنوات بدءاً من عام 1998 وحتى عام 2011.

ولعب دوراً هاماً في تطوير قطاع النفط والغاز في السلطنة وساهم في تعزيز مكانة السلطنة كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة في العالم.

ووفق وسائل إعلام عمانية تميزت فترة تولي الوزير الراحل للمنصب بالعديد من الإنجازات بما في ذلك زيادة إنتاج النفط والغاز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

وتميز الراحل سعيد بن أحمد الشنفري، بذكائه الحاد وخبرته الواسعة وحنكته السياسية وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة وكان مثلاً للقيادي المثالي الذي يسعى جاهداً لتحقيق المصلحة العامة وتطوير بلده.

صديق السلطان قابوس

وكان سعيد الشنفري أحد الشخصيات التي اقتربت من السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور اقترابًا سبق وصوله للعرش، وامتد لأكثر من عقدين بعد ذلك وخلال هذه الفترة من عمر التجربة تعلم الشنفري الكثير من شخصية السلطان قابوس.

ونعى عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي-إكس-تويتر سابقاً الوزير السابق الراحل مثنين على مناقبه وأخلاقه ودوره في نهضة سلطنة عمان وتداولوا صورا نادرة له مع السلطان قابوس في مناسبات عدة.

وعلق “محمد زابانوت “:” بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز يترجل فارس من فرسان النهضة المباركة ، إلى جوار رب كريم رحم الله معالي الشيخ سعيد بن أحمد الشنفري”.

بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز

يترجل فارس من فرسان النهضة

المباركة ، إلى جوار رب كريم رحم الله معالي الشيخ سعيد بن أحمد الشنفري pic.twitter.com/wI4wPs1IcT — M.Zaabanoot (@zaabanoot) April 21, 2024

وعقب “محمد العبد المسهلي” :”اللهم ارحم معالي الشيخ سعيد بن احمد الشنفري أبوعادل واغفر له ذنوبه وادخله جنت الفردوس الاعلى.”

وأضاف : “عظم الله أجر اسرته وجميع افراد قبيلة الشنافره وأبناء ظفار عامة .وان يجعل ماقدمه من خدمات جليلة لوطنه ولحكومته في ميزان حسناته” .

وقال “عمر باعباد”: “رجل مهما قلت عنه لا أوفيه”. واستدرك :”أتذكره عندما كنت صغيراً وتشرفت بالسلام عليه عدة مرات عندما كان في ضيافة والدي رحمه الله”.