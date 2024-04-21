الرئيسية » حياتنا » العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة (شاهد)

العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة (شاهد)

بقلم
العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة

وطن – أصدرت نقابة الفنانين العراقيين قرارا بمنع الفنانة الكويتية شمس من مزاولة عملها الفني بالعراق لمدة سنة كاملة.

ويأتي ذلك على خلفية فيديو خادش لشمس الكويتية ظهرت عبره مؤخرا وحوى ألفاظا نابية وإساءات للمسؤولين في العراق، بينما كانت تعلق على شائعة انتشرت عن دخولها في علاقة مع سياسي عراقي.

شمس الكويتية وأزمتها في العراق

وبحسب بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام عراقية فقد قررت نقابة الفنانين العراقيين، منع الفنانة شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق لمدّة سنة كاملة.

وذلك بسبب تلفظها بكلمات نابية وتهجمها على سياسيي البلد وإعلامه، والتي أظهرت تدني وعدم احترامها للآخرين وصورة سيئة لأخلاق الفنان.

  • اقرأ أيضا:
شمس الكويتية تعلق على حظر النقاب في مصر بصورة فاضحة لها (شاهد)

ووفقاً للبيان الصادر عن النقابة، تم اتخاذ هذا القرار بعد تصرفاتها السلبية التي تضر بالعلاقات بين الفنانين والجمهور والسلطات. وأكدت النقابة أنها ستتخذ إجراءات أخرى في حال تكررت الإساءة من قبل الفنانة.

وكانت شمس الكويتية قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر الفيديو الذي يحمل كلمات نابية ومسيئة، والذي تم تداوله على نطاق واسع.

حيث انتقدت فيه سياسيي العراق بسبب ارتباطها المزعوم بزواج سري بأحد السياسيين العراقيين، وهو ما نفته الفنانة شمس الكويتية.

قد يعجبك أيضاً

العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة

العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة (شاهد)

العمانيون ينعون سعيد الشنفري.. وزير النفط الذي كان محل ثقة السلطان قابوس

العمانيون ينعون سعيد الشنفري.. من هو وزير النفط الذي كان محل ثقة السلطان قابوس؟

دعا السودان مجلس الأمن الدولي لإدانة الإمارات رسميا

كشف ما تحيكه أبوظبي في الخفاء.. هل يستجيب مجلس الأمن لطلب مندوب السودان بشأن الإمارات؟

طرد قيادة حماس من قطر

مغرّد قطري شهير يكشف هدف نشر مزاعم عن “طرد” قيادة حماس من الدوحة

رسميا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية

رسميا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية

محمد بن زايد مع التونسية إيمان الصفاقسي

من هي التونسية التي جثا محمد بن زايد على ركبتيه أمامها وهل ينجح “شيطان العرب” في تلميع صورته بهكذا لقطات؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior