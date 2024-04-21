العراق يحظر شمس الكويتية.. الفيديو الخادش الذي تسبب بالأزمة (شاهد)

وطن – أصدرت نقابة الفنانين العراقيين قرارا بمنع الفنانة الكويتية شمس من مزاولة عملها الفني بالعراق لمدة سنة كاملة.

ويأتي ذلك على خلفية فيديو خادش لشمس الكويتية ظهرت عبره مؤخرا وحوى ألفاظا نابية وإساءات للمسؤولين في العراق، بينما كانت تعلق على شائعة انتشرت عن دخولها في علاقة مع سياسي عراقي.

وصفتهم بأقذر وأوسخ وألعن سياسيين.. نقابة الفنانين العراقيين تصدر قرارا بمنع المغنية الكويتية شمس من مزاولة عملها الفني بالعراق لمدة سنة كاملة. pic.twitter.com/RsRbUarbgj — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 21, 2024

شمس الكويتية وأزمتها في العراق

وبحسب بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام عراقية فقد قررت نقابة الفنانين العراقيين، منع الفنانة شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق لمدّة سنة كاملة.

العراق يحظر شمس الكويتية.. ما رأيك بقرار نقابة الفنانيين؟ #الرابعةTV pic.twitter.com/nUz4axXLM9 — قناة الرابعة – Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) April 21, 2024

وذلك بسبب تلفظها بكلمات نابية وتهجمها على سياسيي البلد وإعلامه، والتي أظهرت تدني وعدم احترامها للآخرين وصورة سيئة لأخلاق الفنان.

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ووفقاً للبيان الصادر عن النقابة، تم اتخاذ هذا القرار بعد تصرفاتها السلبية التي تضر بالعلاقات بين الفنانين والجمهور والسلطات. وأكدت النقابة أنها ستتخذ إجراءات أخرى في حال تكررت الإساءة من قبل الفنانة.

علّقت الفنانة الكويتية #شمس على الشائعات التي طالتها حول علاقتها بسياسي عراقي قائلة:ألعن سياسيين في العالم سياسيي #العراق، أنا اربط اسمي بأحد منهم!، الأمر الذي دفع #نقابة_الفنانين_العراقيين إلى اتخاذ إجراء ضدها ومنعها من مزاولة أي عمل فني في هذا البلد لمدة عام.#نافذة_على_المشهد pic.twitter.com/W1MVJUbtrg — نافذة على المشهد (@nafdht_ly) April 21, 2024

وكانت شمس الكويتية قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر الفيديو الذي يحمل كلمات نابية ومسيئة، والذي تم تداوله على نطاق واسع.

حيث انتقدت فيه سياسيي العراق بسبب ارتباطها المزعوم بزواج سري بأحد السياسيين العراقيين، وهو ما نفته الفنانة شمس الكويتية.