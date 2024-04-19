معارك بالوكالة: العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط

وطن – سلطت دراسة صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ecfr)، الضوء على واقع العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط في ظل معارك محتدمة بالوكالة.

وبحسب الدراسة التي أعدها “Hamzeh Hadad”، فإنه منذ أن أشعلت هجمات حركة حماس وطوفان الأقصى الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اندلعت دورة خطيرة من التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فقد تبادلت إيران ووكلاؤها ــ مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والقوات شبه العسكرية العراقية التي تعمل تحت مظلة المقاومة الإسلامية في العراق ــ الهجمات مع إسرائيل والوجود العسكري الأميركي في مختلف أنحاء المنطقة.

تهديد بالتحول إلى حرب أوسع نطاقاً

وهذا يهدد بالتحول إلى حرب أوسع نطاقاً، لا سيما منذ الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 نيسان/أبريل 2024 رداً على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا في 1 نيسان/أبريل.

وقبل ذلك، شنت القوات شبه العسكرية العراقية أكثر من 170 هجومًا على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا.

وردت القوات الأمريكية، وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل هو غارة بطائرة بدون طيار على شارع مزدحم في بغداد في 8 فبراير/شباط.

اقرأ أيضا:

وكما هو الحال مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، احتفلت طهران علناً بمآثر وكلائها وحلفائها بينما نفت بشدة أي تورط أو دعم.

وعلى الرغم من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق وقف هذه الهجمات، تجد الحكومة العراقية نفسها مرة أخرى محشورة بين قوة إقليمية وقوة عالمية، مما يضع البلاد تحت تهديد خطير بالانجرار إلى صراع أوسع نطاقا من خلال تصرفات إيران عبر الجماعات المسلحة المدعومة بدلاً من السياسة الحكومية الرسمية.

وهذا سيكون كارثيا على العراق. وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأ العراقيون أخيراً يشعرون بشعور بالحياة الطبيعية والأمن بعد عقود من الاضطرابات.

وقد تحولت المخاوف المحلية من المسائل الوجودية مثل الإرهاب والاحتلال والانفصال إلى مسائل أقل عنفاً مثل تغير المناخ والفساد والبطالة.

حتى أن العراق بدأ في استضافة مؤتمرات دولية بارزة سعياً إلى ترسيخ نفسه باعتباره ميسراً محايداً لتحقيق الاستقرار في الحوار في الشرق الأوسط ــ وهو الأمر الذي كان يحاول القيام به منذ عام 2012.

ومن الواضح أن الحكومة العراقية وشعبها لا يريدان أن يكونا طرفاً في المواجهة الأميركية الإيرانية على أراضيهما أو مواجهة صراع إقليمي أوسع.

لكنهم أيضًا يدعمون باستمرار القضية الفلسطينية ويعارضون بشدة تصرفات إسرائيل في غزة. وهذا يمثل تحديات كبيرة للحكومة العراقية في معايرة ردها على الجهات المارقة المرتبطة بإيران داخليًا والدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية خارجيًا.

وإن موقف العراق القديم بشأن فلسطين هو مسألة اصطفاف مع إيران، وليس نتيجة لنفوذ الأخيرة. حيث يصبح النفوذ الإيراني أكثر بروزاً في دعم طهران للجماعات المسلحة المارقة في العراق.

وهذا من شأنه أن يقوض سياسة العراق الخارجية، ويدعو إلى الانتقام من جانب القوات الأمريكية، ولا يخدم هدف الاستقرار الداخلي العراقي ولا يساعد القضية الفلسطينية.

موقف الحكومة العراقية

وتستغل بعض الأحزاب السياسية العراقية التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران تبادل العنف للضغط من أجل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.

كما أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها في غزة جعل من الصعب على المنتمين إلى المعسكر المعتدل، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني، تبرير الوجود العسكري الأميركي المستمر في العراق.

وبالتالي فإن العلاقة العراقية الإيرانية تتجاوز مجرد ترتيب الراعي والعميل أو الوكيل بالوكالة. ويمكن إرجاع ذلك إلى الغزو الأميركي عام 2003، عندما مهد سقوط نظام صدّام حسين الطريق لتقارب جديد بين العراق وجارته.

ثم زاد النفوذ الإيراني في العراق مع سعي طهران لحماية مصالحها الاستراتيجية ضد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وعلى الجبهة الأمنية، دعم الحرس الثوري الإيراني الجماعات المسلحة داخل العراق، وقام بتوسيع شبكته من الوكلاء الإقليميين واستخدامهم لمهاجمة القوات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أبدت النخب الحاكمة في إيران اهتماماً كبيراً بالسياسة الداخلية العراقية وعملت على تطوير شبكتها من الحلفاء والشركاء بين الأحزاب السياسية العديدة في البلاد.

كما أدى رفع العقوبات العالمية عن العراق في أعقاب عام 2003، إلى خلق فرص اقتصادية لإيران لتصدير البضائع إلى السوق العراقية المتعطشة.

ولا يزال نفوذ طهران في العراق قوياً، لا سيما في المجال الأمني ​​– حيث أصبحت بعض الجماعات المسلحة مؤسسية في الدولة.

لكن على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت الحكومات العراقية أكثر حزماً وثقة بالنفس في تعاملاتها مع إيران.

وقد أدى هذا النضج السياسي المتزايد، ومكانة بغداد كبوابة اقتصادية لإيران، ودورها كوسيط بين إيران ودول الخليج، إلى زيادة نفوذ العراق، خاصة في عهد السوداني وسلفه مصطفى الكاظمي.

تعقيدات العلاقة العراقية الإيرانية

وتناولت الدراسة تعقيدات العلاقة العراقية الإيرانية المتطورة وعواقب هذه الديناميكيات، وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي أثارتها الحرب في غزة.

وقيمة الروابط ليس بين الجماعات المسلحة العراقية وإيران فحسب، بل أيضًا بين النخب الحاكمة في البلدين، بما في ذلك أهدافهما المشتركة، والتنافس على طبيعة كل من الدولة العراقية والنظام الإقليمي، فضلاً عن المسار الجديد والأكثر استقلالية الذي تتبناه القوات المسلحة العراقية.

فهو يدافع عن الأوروبيين لكي ينظروا إلى العراق باعتباره أكثر من مجرد وكيل إيراني أو مجال نفوذ بسيط، بما في ذلك بهدف ضمان عدم انجرار العراق إلى صراع أميركي ـ إيراني متزايد العمق وصراع إقليمي أوسع نطاقا.

وفي القيام بهذا، يتعين على الأوروبيين أن يعترفوا بأن أي سياسة في التعامل مع العراق لن تكون دائمة من دون التوصل إلى نهاية مستدامة للصراع في غزة وإيجاد مسار قابل للتطبيق لتأمين الحقوق الفلسطينية، نظراً لقوة التعبئة الحالية لهذه القضية في الشرق الأوسط.

وتعتبر الحرب في غزة مركزية في دائرة التصعيد وتغذي الصراع الأوسع. ويفتح عدم الاستقرار هذا المجال أمام الجهات الفاعلة المتشددة في العراق لمواءمة بغداد بشكل كامل مع المصالح الأمنية الإيرانية.

ولذلك بحسب الدراسة، يحتاج الأوروبيون إلى دعم الفصائل الأكثر اعتدالا في الحكومة العراقية لزيادة قدرتها على التخفيف من أسوأ اتجاهات الجماعات المدعومة من إيران.

ويعطي هؤلاء المعتدلون، المتمركزون حول السوداني، الأولوية للمصالح العراقية والاستقرار قبل كل شيء. ويتوافق هذا مع المصلحة الأوروبية في رؤية دولة عراقية ذات سيادة وكفاءة قادرة على منع البلاد من الانزلاق إلى صراع جديد ــ وهو ما من شأنه أن يغذي تحديات أوسع نطاقا تتعلق بالأمن والإرهاب والهجرة بالنسبة لأوروبا، كما كان الحال منذ فترة طويلة.