“الشهيد الساجد” يتصدر المشهد مجددا بعد 4 أشهر على استشهاده.. لماذا؟ (شاهد)

وطن – بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده تم انتشال جثمان الشهيد الفلسطيني تيسير أبو طعيمة الذي اشتهر بلقب “الشهيد الساجد” عقب انتشار فيديو وثق استشهاده بوضع السجود، وجرى دفنه في “بني سهيلا” بخانيونس.

والشهيد هو المجاهد تيسير أبو طعيمة، وهو إمام مسجد في خان يونس وحافظ للقرآن الكريم، وكان قائد فصيل نخبة في كتائب القسام بلواء خان يونس.

الشهيد الساجد تيسير أبو طعيمة

وكان مقطع مصور نشرته وسائل إعلام عبرية عدة في ديسمبر الماضي 2023 وتباهت به كونه يوثق استهداف أحد عناصر المقاومة، أظهر المقاتل وهو يركض بين منازل عدة حاملاً حقيبة بيده اليسرى.

وبدت كاميرا الطائرة وهي تتابعه ويتم استهدافه عند مدخل أحد المنازل.

ويرى المقاوم تيسير أبو طعيمة “الشهيد الساجد” في اللقطات وهو يجلس ثم يميل عل جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة.

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وكانت قوات الاحتلال طوال الأشهر الأربع الماضية تمنع الوصول لجثمان الشهيد الملقب بالساجد ودفنه، بعد استشهاده في المعارك الضارية في خانيونس.

بعد اكثر من 4 أشهر على استشهاده

انتشال جثمان #الشهيد_الساجد "تيسير ابو طعيمة"، ودفنه في بني سهيلا في خانيونس. 🫡🫡🫡💚💚💚 pic.twitter.com/dcpmeha9lw — kamal sharaf كمال شرف (@kamalsharf) April 19, 2024

جثث تحت الأنقاض

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي رتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيد و 63 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.