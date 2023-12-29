فيديو يهزّ مواقع التواصل .. مقاوم استشهد ساجداً بعد قصفه من الجو

وطن – وثق مقطع فيديو تم تصويره من طائرة اسرائيلية لحظة استهداف مقاوم فلسطيني وإصابته إصابة مباشرة أدت لاستشهاده، واختار أن تكون آخر لحظات عمره بعد أن رفع السبابة أن يلقى ربه وهو ساجد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام عبرية عدة وتباهت به كونه يوثق استهداف أحد عناصر المقاومة، المقاتل وهو يركض بين منازل عدة حاملاً حقيبة بيده اليسرى.

وبدت كاميرا الطائرة وهي تتابعه ويتم استهدافه عند مدخل أحد المنازل.

أراد فقط أن يلقى ربه شهيداً ساجدا#غزة مصنع الأبطال والشهداء وجند الله pic.twitter.com/SKZ8KnlbkG — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 29, 2023

مقاوم استشهد ساجداً

ويرى المقاوم في الفيديو وهو يجلس ثم يميل عل جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن الفيديو التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال.

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“مقبلاً غير مدبر”

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ولحظة الاستشهاد النادرة، مثنين على شجاعة المقاوم وثباته والإصرار على التشهد والسجود في اللحظات الأخيرة من حياته.

وعلق حساب باسم “فارس بني صخـر” : شهيد بإذن الله.. بقي يجمع قواه حتى يسجد ويقابل ربه ساجدًا، هنيئاً له الشهادة مقبلاً غير مدبر” .

وعقب “سند علي”: “هذا الفيديو المؤثر جداً للشهيد المقاوم أول بشائر إكرامه أن العدو صوره من طائرة وانتشرت لحظة استشهاده المؤثرة”.

وقال آخر: “جاهد حتى نال الشهادة فسجد يشكر الله على اصطفائه له”.

وأضاف مستشهدا بقوله تعالى:”ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”. فيما علق “أبومهند”:”سبحان الله لم ير فعله أحد لكن يأبى الله إلا أن يظهر فعله علي أيدي عدوه”.

وقال آخر “استشهد مقبلاً غير مدبر، سبحانك ربي رزقه الجهاد في سبيله حيا ورزقه حسن الختام ساجداً اللهم تقبله في عليين”.