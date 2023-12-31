فيديو جديد نادر للشهيد الساجد “تيسير أبو طعيمة”.. ينشد عن الحور العين والجنة

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد نادر للشهيد الفلسطيني الساجد “تيسير أبو طعيمة”، الذي راج فيديو استشهاده ـ على وضعية السجود ـ بعد استهداف طائرة إسرائيلية له،

ويظهر الفيديو الجديد الشهيد الساجد “تيسير أبو طعيمة” وهو ينشد بصوت مؤثر وعذب عن الحور العين والجنة من قصيدة فديتك روحاً.

الشهيد الساجد “تيسير أبو طعـيمة” ينشد عن الجنة والحور العين

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لأحد المقاومين الفلسطينيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو يسجد بعد إصابة خطيرة تعرض لها.

واللقطات المتداولة، عرضتها القناة الـ14 الإسرائيلية، الخميس، حيث كانت طائرة مسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم “تيسير أبو طعيمة” الذي تلقى إصابة خطرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة ثم يبدو وهو يرفع سبابته بالتشهد ثم يسجد على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت مصادر فلسطينية، السبت، هوية الشهيد الساجد، وقال الناشطون إن الشهيد هو تيسـير أبو طعيمة، ويعمل إمام مسجد في قطاع غزة، وواحد من حفظة القرآن الكريم.

“جفت ينابيعنا لهفة”

وفي الفيديو المستعاد يظهر الشهيد السـاجد “تيسير أبو طعـيمة”وهو يردد كلمات قصيدة تقول بعض كلماتها:”فديتك روحاً تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء.. وراح يحلق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء.. ويلقى الأحبة في جنةٍ يناغي بها ثلة الشهداء.”

وتابع وهو يبتسم: “قد طال عهد انتظار اللقاء وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظماء.”

من يواجه أمثال “تيسير أبو طعيمة” ويأمل بالانتصار عليهم “مجنون”

وحاز فيديو الـشهيد الساجد “تيسير أبو طعيمة” وهو ينشد عن الشهادة والجنة والحور العين، إعجاب الكثير من النشطاء.

وعلق البرلماني والمحامي المصري “ممدوح اسماعيل” الذي نشر الفيديو على حسابه في موقع”إكس”-تويتر- : “كأنه يرى استشهاده والجنة وحور العين اللهم اجمعنا به فى الجنة”.

وكان الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، توقع في تحليله على شاشة الجزيرة “أن يندم الاحتلال الإسرائيلي على بث فيديو استهداف تيسير أبو طعيمة بهذا الشكل”.

وأوضح الدويري بأن هذا الندم سيتملكهم لما سيرون من أثر إيجابي لهذا المشهد الذي كشف متانة وقوة عقيدة المقاتل الفلسطيني. كما أنه أوصل رسالة واضحة بأن من يواجه مثل هذا المقاوم، ويأمل في الانتصار عليه “مجنون”، حسب تعبيره.