مناقشات أمريكية مع 4 دول عربية عن اليوم التالي لحرب غزة.. مقترح بإدارة الناتو للقطاع

وطن – كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلا عن مصادر عربية، أن الولايات المتحدة تجري نقاشات مع دول عربية حول الحل المحتمل لليوم التالي في قطاع غزة.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن أحد الخيارات يقضي بتسليم القطاع إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضافت أن المباحثات تجرى منذ أسابيع، بين المسؤولين الأمريكيين والسعودية والإمارات ومصر والأردن.

فترة انتقالية يتولاها الناتو

وبحسب القناة، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو نزع إدارة قطاع غزة من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، على أن يكون هناك اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، يتلو ذلك وضع القطاع تحت هيئة انتقالية من حلف الناتو.

وقال التقرير إن قوات حلف الناتو ستمكث في قطاع غزة لمدة خمس سنوات، يتم خلالها “إرساء أسس الدولة الفلسطينية، وستشرف على إعادة إعمار غزة، وبناء المؤسسات هناك، والتحضير للانتخابات”، التي ستجرى بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ونصّ المقترح على أنه في حال نجاح هذه الفكرة بالقطاع، سيتم تطبيقه لاحقاً في الضفة الغربية.

مناقشات مستمرة دون خطوط عريضة بعد

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه في الوقت الحالي، لم يتم الانتهاء من الخطوط العريضة، لكن هذه الأمور تتم مناقشتها بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين العرب هذه الأيام”.

موقف مسبق من حماس والفصائل

يشار إلى أن حركة حماس سبق أن أكدت رفضها أي ترتيبات في القضية الفلسطينية، من دونها وفصائل المقاومة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها تصريحات الاحتلال حول تشكيل قوات دولية أو عربية بغزة، مشددة على أنها غير مقبولة، وسيتم التعامل معها كقوة احتلالية.

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وقالت الفصائل في بيان، إن حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة، حديث وهم وسراب، وإن أي قوة تدخل لقطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة، وهي قوة احتلالية وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف.

وأضافت أن إدارة الواقع الفلسطيني شأن وطني فلسطيني داخلي، ولن تسمح لأحد بالتدخل فيه.

وتابعت: “كل محاولات خلق إدارات بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني ستموت قبل ولادتها ولن يُكتب لها النجاح؛ لأن الشعب الذي أعاد كتابة التاريخ بدمه وصموده لن تستطيع قوة في الأرض أن تحتل أو تنتزع إرادته حتى لو اجتمعت كل قوى الشر بقيادة أمريكا والاحتلال لتحقيقه”.