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شاهد لحظة غرق سيارة أحلام الفارهة في سيول دبي .. سعرها خيالي!

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غرق سيارة أحلام في دبي

تداول ناشطون صوراً قالوا إنها لسيارة الفنانة الإماراتية أحلام، من طراز “رولز رويس”، بعدما غرقت في الإمطار الغزيرة التي هطلت على دبي، وتسببت في حدوث سيول.

ونشر أحد أقارب الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابه الشخصي قال فيها “تستاهل السلامة ولد عمتي فاهد والله يعوضك باللي احسن منه”.

وسبق أنّ نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورًا وهي تستقل سيارتها الفارهة من طراز “رولز رويس” فئة “جوست 2017″، حيث تعتبر من أغلى السيارات في العالم ويتجاوز سعرها مليون دولار أمريكي.

وتعرض الإمارات لمنخفض جوي، مصحوباً بكميات غزيرة من الأمطار، وصفت بأنها الأكبر منذ 75 عامًا، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، وتسببت في حودث سيول عارمة، أدّت إلى غرق الشوارع، ومدرج مطار دبي، إضافةً إلى حدوث إنهيار أرضي كبير في مدينة العين.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية الأربعاء، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد، بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي سلطنة عمان، ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات التي رافقت منخفض المطير إلى 21، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين آخرين مستمرة.

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غرق سيارة أحلام في دبي

شاهد لحظة غرق سيارة أحلام الفارهة في سيول دبي .. سعرها خيالي!

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